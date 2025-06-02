Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Bodrum FK'yi 4-0 mağlup etti. Karşılaşmayı Fotomaç gazetesi yazarı Sinan Vardar değerlendirdi.
Vardar yazısında, "Mustafa Hekimoğlu için bu gol sadece bir başlangıç. Daha yürüyecek çok yolu var." ifadelerini kullandı.
İşte Vardar'ın satırları:
"Ligin son haftasında Beşiktaş için hedef netti: Üçüncülük ve Avrupa'da play-off avantajı. Bu, sezonu geç açmak ve daha sağlıklı hazırlanmak anlamına geliyordu.
Bodrumspor. A.Ş. yapısına geçişinde katkı sunduğum değerli bir takım.
Bu sezon Süper Lig'e veda etseler de güçlü bir dönüş yapacaklarına inanıyorum. Maçın yıldızı hiç kuşkusuz Mustafa Erhan Hekimoğlu'ydu. 2007 doğumlu bu genç oyuncu, attığı golle Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de gol atan ilk 2007 doğumlu futbolcu olarak tarihe geçti. Kendisiyle zaman zaman birebir görüşüp sohbet ettik. Bu gol onun için sadece bir başlangıç. Daha yürüyecek çok yolu var.
Gedson Fernandes kariyerindeki ilk kafa golünü attı. Mustafa'nın ilk golü, Gedson'un ilk kafa golü derken bu maç "ilklerin maçı" oldu. Gençlerin enerjisi, takımın arzusu ve gelecek sezonun umut ışıkları bu karşılaşmada kendini gösterdi. İlk yarının kapanışını da Mustafa yaptı. Gençlere şans verdiği için Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjær'i tebrik ediyorum; 18 yaşında bir yeteneği kazandırdı.
Beşiktaş 3-0 öndeyken, bu kadar rahat bir oyunda yedekteki genç oyunculara şans verilmemesi bence eksiklikti. Dakika 70 olmuştu, hâlâ değişiklik yoktu. Tek teselli lig 3.'lüğü derken; Samsunspor'un Kayserispor karşısında uzatma anlarında attığı mucizevi iki golle Beşiktaş ligi 4. sırada tamamladı.
Transfer çalışmaları, dinlenme süreci ve Avrupa'ya doğrudan play-off'tan başlamak açısından bu sonuç çok kötü oldu. Bodrumspor'a 1. Lig serüveninde başarılar diliyorum. Bir haftalık bir tatilin ardından, yeniden buluşmak dileğiyle...
Sağlıkla kalın!."
Vardar yazısında, "Mustafa Hekimoğlu için bu gol sadece bir başlangıç. Daha yürüyecek çok yolu var." ifadelerini kullandı.
İşte Vardar'ın satırları:
"Ligin son haftasında Beşiktaş için hedef netti: Üçüncülük ve Avrupa'da play-off avantajı. Bu, sezonu geç açmak ve daha sağlıklı hazırlanmak anlamına geliyordu.
Bodrumspor. A.Ş. yapısına geçişinde katkı sunduğum değerli bir takım.
Bu sezon Süper Lig'e veda etseler de güçlü bir dönüş yapacaklarına inanıyorum. Maçın yıldızı hiç kuşkusuz Mustafa Erhan Hekimoğlu'ydu. 2007 doğumlu bu genç oyuncu, attığı golle Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de gol atan ilk 2007 doğumlu futbolcu olarak tarihe geçti. Kendisiyle zaman zaman birebir görüşüp sohbet ettik. Bu gol onun için sadece bir başlangıç. Daha yürüyecek çok yolu var.
Gedson Fernandes kariyerindeki ilk kafa golünü attı. Mustafa'nın ilk golü, Gedson'un ilk kafa golü derken bu maç "ilklerin maçı" oldu. Gençlerin enerjisi, takımın arzusu ve gelecek sezonun umut ışıkları bu karşılaşmada kendini gösterdi. İlk yarının kapanışını da Mustafa yaptı. Gençlere şans verdiği için Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjær'i tebrik ediyorum; 18 yaşında bir yeteneği kazandırdı.
Beşiktaş 3-0 öndeyken, bu kadar rahat bir oyunda yedekteki genç oyunculara şans verilmemesi bence eksiklikti. Dakika 70 olmuştu, hâlâ değişiklik yoktu. Tek teselli lig 3.'lüğü derken; Samsunspor'un Kayserispor karşısında uzatma anlarında attığı mucizevi iki golle Beşiktaş ligi 4. sırada tamamladı.
Transfer çalışmaları, dinlenme süreci ve Avrupa'ya doğrudan play-off'tan başlamak açısından bu sonuç çok kötü oldu. Bodrumspor'a 1. Lig serüveninde başarılar diliyorum. Bir haftalık bir tatilin ardından, yeniden buluşmak dileğiyle...
Sağlıkla kalın!."