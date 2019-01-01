Silver, "Çok kızgın" olan Yao Ming ile görüşecek!

NBA başkanı Adam Silver'ın, Houston Rockets genel menajeri Daryl Morey'nin Hong Kong ile ilgili tweeti konusunda "son derece kızgın" olan, Çin Basketbol Birliği başkanı Yao Ming ile buluşacağı açıklandı.



Morey, Hong Kong'da devam eden protestolar hakkındaki düşüncelerini tweetledikten sonra, büyük derecede eleştiri ile karşı karşıya. Morey'nin şimdi sildiği tweeti, "Özgürlük için Savaşın. Hong Kong'un Yanında Olun" ifadelerini içeriyordu.



Silver, Ming ile görüşmeyi planladığını söyledi ve "Umuyorum Yao ile bir araya gelme imkanı bulabilirim, ama kendisi şu anda son derece kızgın ve bunu da anlıyorum." şeklinde konuştu.



Çin yayın kuruluşu CCTV, Perşembe günü Şanghay'da ve Cumartesi günü de Shenzen'de oynayacak olan Los Angeles Lakers ile Brooklyn Nets'in hazırlık maçlarını yayınlamayacağını söylediği için, bununla ilgili bazı sonuçlar gerçekleşmişti.



Silver, söz konusu NBA personeli olduğu zaman, konuşma ve ifade özgürlüğü haklarını kullanma olanaklarının yanında olduğunu belirttiği bir duyuru yayınlamıştı.



