Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Silver, "Çok kızgın" olan Yao Ming ile görüşecek!

NBA başkanı Adam Silver'ın, Houston Rockets genel menajeri Daryl Morey'nin Hong Kong ile ilgili tweeti konusunda "son derece kızgın" olan, Çin Basketbol Birliği başkanı Yao Ming ile buluşacağı açıklandı.

NBA başkanı Adam Silver'ın, Houston Rockets genel menajeri Daryl Morey'nin Hong Kong ile ilgili tweeti konusunda "son derece kızgın" olan, Çin Basketbol Birliği başkanı Yao Ming ile buluşacağı açıklandı.

Morey, Hong Kong'da devam eden protestolar hakkındaki düşüncelerini tweetledikten sonra, büyük derecede eleştiri ile karşı karşıya. Morey'nin şimdi sildiği tweeti, "Özgürlük için Savaşın. Hong Kong'un Yanında Olun" ifadelerini içeriyordu.

Silver, Ming ile görüşmeyi planladığını söyledi ve "Umuyorum Yao ile bir araya gelme imkanı bulabilirim, ama kendisi şu anda son derece kızgın ve bunu da anlıyorum." şeklinde konuştu.

Çin yayın kuruluşu CCTV, Perşembe günü Şanghay'da ve Cumartesi günü de Shenzen'de oynayacak olan Los Angeles Lakers ile Brooklyn Nets'in hazırlık maçlarını yayınlamayacağını söylediği için, bununla ilgili bazı sonuçlar gerçekleşmişti.

Silver, söz konusu NBA personeli olduğu zaman, konuşma ve ifade özgürlüğü haklarını kullanma olanaklarının yanında olduğunu belirttiği bir duyuru yayınlamıştı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal