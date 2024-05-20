Sigortam.net adını finale yazdırdı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final serisi 5'inci ve son maçında Sigortam.net, Finalspor'u 67-63 mağlup etti ve seriyi 3-2 kazanarak finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Sigortam.net adını finale yazdırdı
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20 Mayıs 2024 22:29
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final serisi 5'inci ve son maçında Sigortam.net, sahasında Finalspor'u 67-63 mağlup etti. Seriyi 3-2 kazanan İstanbul temsilcisi, finale yükseldi.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 19-14 üstün tamamlayan Sigortam.net, soyunma odasına da 32-27 önde gitti.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Sigortam.net, üçüncü çeyreğini 53-43 önde geçtiği karşılaşmadan 67-63 galip ayrıldı.

Play-off final serisinde Finalspor'a 3-2 üstünlük sağlayan Sigortam.net, adını finale yazdırdı.

Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisinde Sigortam.net ile Mersin Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek. Seride 3 galibiyete ulaşan takım, Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek.

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