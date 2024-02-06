LaLiga 23. hafta karşılaşmasında Sevilla konuk olduğu Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup etti.



Sevilla'ya galibiyeti getiren golleri 19 ve 45. dakikalarda Youssef En-Nesyri, Rayo Vallecano'nun golünü 29. dakikada Isi Palazon kaydetti.



Rayo Vallecano'da, Miguel Crespo 73. dakikada oyuna dahil oldu.



Sevilla bu galibiyetle puanını 20'ye çıkartırken, Rayo Vallecano ise 24 puanda kaldı.



Sevilla bir sonraki karşılaşmasında Atletico Madrid'i konuk ederken, Rayo Vallecano deplasmanda Mallorca ile karşılaşacak.



