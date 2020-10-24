RONALDO YOKSA, MESSI DE YOK!

VAR KARARIYLA PENALTI

ANSU FATI GOL ATAN EN GENÇ 2. OYUNCU

2007'DEN SONRA İLK KEZ

SERGIO RAMOS, KOEMAN'I YAKALADI

İspanya La Liga'nın 6. haftasında El Clasico oynandı. Barcelona ile Real Madrid, koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz olan mücadelede kozlarını paylaştı. Camp Nou'daki mücadeleyi Real Madrid, 3-1'lik skorla kazandı.Real Madrid'e galibiyeti getiren goller, 5. dakikada Valverde, 63. dakikada penaltıdan Sergio Ramos ve 90. dakikada Modric'ten geldi. Barcelona'nın tek sayısını ise 8. dakikada genç oyuncu Ansu Fati kaydetti.Bu sonucun ardından Real Madrid, son 5 maçtaki 4. galibiyetini aldı ve 13 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Barcelona ise 7 puanla, 10. sırada kaldı.La Liga'nın 7. haftasında Real Madrid, evinde Huesca ile karşılaşacakken, Barcelona deplasmanda Alaves'e konuk olacak.Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi, Cristiano Ronaldo Real Madrid'den ayrıldıktan sonra çıktığı 6 El Clasico'da gol ya da asist katkısı veremedi.Karşılaşmanın 61. dakikasında Real Madrid, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Maçın hakemi Juan Martinez Munuera, Sergio Ramos'un yerde kaldığı pozisyonu VAR ekranında inceledi ve penaltı kararı verdi. Ramos da topun başına geldi ve ağları sarsarak takımını öne geçirdi.Barcelona'nın genç yıldız adayı Ansu Fati, El Clasico tarihinin gol atan en genç oyuncusu olma şansını, 3 günle kaçırdı. 17 yıl ve 359 günlük olan genç oyuncu, 17 yıl ve 356 günle 1947'de rekoru eline geçiren Alfonso Navarro'nun ardına yerleşti. Ansu Fatih ayrıca, Barcelona'nın El Clasico tarihindeki 400. golüne de imza attı.Öte yandan El Clasico'da ilk 10 dakikada gol oldu ve 2007'den sonra ilk 10 dakikasında gol çıkan ilk El Clasico yaşanmış oldu. Ayrıca Real Madrid, 2007'den sonra ilk kez La Liga'da bir penaltı kullandı ve Sergio Ramos da üst üste 25. penaltısını gole çevirdi.Sergio Ramos, El Clasico tarihindeki 5. golünü attı ve şu anda Barcelona'nın teknik direktörlüğünü yapan ve derbi tarihinde en çok gol atan defans oyuncusu olan Koeman'ı yakaladı. Ayrıca Ramos, ilk kez derbideki bir golünü kafa vuruşu ile gerçekleştirmemiş oldu.