Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, divan kurulu toplantısında UEFA tarafından cezayla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.
İŞTE ADALI'NIN AÇIKLAMASI;
IMMOBILE AÇIKLAMASI
"Immobile'nin yıllık net maaşı 6 milyon Euro. Yüzde 40 vergisi var 2.5 milyon Euro, etti 8.5 milyon Euro. 2 milyon Euro da imza parası var, etti 10.5 milyon Euro"
"YILLIK 17 MİLYON EURO YÜK BİNMİŞ"
"Bir taraftan da 4.6 milyon Euro Aboubakar'ın maaşını ödeyip Hatay'a yolluyoruz, yerine 10 milyon Euro'ya alabilmek için... Tek santrfor bölgesi için bütçeye yıllık 17 milyon Euro yük binmiş."
"CEZAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"
"UEFA Finansal Kontrol Birimi'nden geçen gün yazı geldi. Aralık 2023 - Kasım 2024 arasında kadro maliyetinin belirlenen oranların üzerinde kalması nedeniyle 1.5 milyon Euro'ya kadar olan cezayla karşı karşıyayız. Hadi bakalım!"
Serdal Adalı: "UEFA'dan ceza geldi"
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, divan kurulu toplantısında UEFA tarafından cezayla karşı karşıya kaldıklarını açıkladı.
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, divan kurulu toplantısında UEFA tarafından cezayla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.
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