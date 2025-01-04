Serdal Adalı mazbata alıyor

Beşiktaş'ta Olağanüstü Genel Kurul'da başkan seçilen seçilen Serdal Adalı, mazbatasını alacak.
Beşıktaş Başkanı Serdal Adalı ve yeni yönetimin mazbata töreni 6 Ocak Pazartesi günü yapılacak.
Adalı ve ekibi mazbatalarını saat 11.00'de Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde düzenlenecek törenle Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün elinden alacak.
Beşıktaş Başkanı Serdal Adalı ve yeni yönetimin mazbata töreni 6 Ocak Pazartesi günü yapılacak.
Adalı ve ekibi mazbatalarını saat 11.00'de Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde düzenlenecek törenle Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün elinden alacak.