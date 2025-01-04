Serdal Adalı mazbata alıyor

Olağanüstü Genel Kurul'da rekor oyla seçilen başkan Serdal Adalı, mazbatasını alacak.

Haber; Sabah
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Serdal Adalı mazbata alıyor
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04 Ocak 2025 12:49
Beşiktaş'ta Olağanüstü Genel Kurul'da başkan seçilen seçilen Serdal Adalı, mazbatasını alacak. 

Beşıktaş Başkanı Serdal Adalı ve yeni yönetimin mazbata töreni 6 Ocak Pazartesi günü yapılacak.

Adalı ve ekibi mazbatalarını saat 11.00'de Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde düzenlenecek törenle Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün elinden alacak.
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