Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından yayıncı kuruluşun yorumcularından Tugay Kerimoğlu, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'i eleştirdi.Şenol Güneş'in 2-1 öne geçtikten sonra Vagner Love'ı çıkararak Enzo Roco'yu sahaya sürmesini eleştiren Tugay kerimoğlu "Vagner Love oyunda olduğu sürece Beşiktaş'ın iyi oynamasını sağladı. Takımı ileriye çıkaran karakterdi. Lave'ı oyundan alınca verdiğiniz mesaj çok açık "Ben yaslanıyorum, üstüme gel." Bugün biz de çıkalım sahaya, geriye çekilen Beşiktaş'ın üstüne biz de giderdik." dedi.Sözlerine devam eden Tugay Kerimoğlu, "Şenol Hoca risk almayı sevmiyor. Büyük camialarda büyük hoca olmak istiyorsanız risk almak zorundasınız. Antalyaspor maçında Fatih Terim'in yaptığı gibi. Konyaspor yaslanabilir ama siz 2-1 öne geçmişken Roco'yu alarak yaslanamazsınız." diye konuştu.Tugay Kerimoğlu ayrıca "Ben olsam Vagner Love'ı kenara almazdım. 2-1 öne geçmişim kenara almam, gerekirse kaybederim. Vagner Love ve Adem Ljajic'i kenara alırsanız maç 2-2 biter." ifadelerini kullandı.