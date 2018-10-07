'in 8. haftasında, deplasmandaile karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmadailesahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.'ın gollerini 79. dakikada, 80. dakikadaatttı.'un gollerini 31. dakikada penaltıdanve 90+5. dakikadakaydetti. Yatabare 52. dakikada bir penaltı atışından da yararlanamadı.Bu sonucun ardından Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'deki puanını 15'e çıkarırken, Atiker Konyaspor'un puanı 12 oldu.Beşiktaş, ligin 9. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Atiker Konyaspor ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor'a konuk oldukları müsabakada, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Malmö maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Güneş, Malmö maçının 11'inde yer alan Gökhan Töre, Lens ve Necip Uysal'ın yerine Atiker Konyaspor karşısında Babel, Quaresma ve Atiba'ya şans verdi.Konya'daki karşılaşma düşük bir tempoda başladı. Beşiktaş daha fazla topla oynarken ilk 10 dakika golsüz eşitlikle geçildi.Mücadelenin 18. dakikasında Atiker Konyaspor sağ kanattan etkili geldi. Savunmanın arkasına sarkan Skubic, sağ taraftan topu kale önüne ortaladı. Yatabare topa hareketlendi ancak dokunamadı ve Karius ile çarpıştı. Bu pozisyonda Karius kısa bir süre sakatlık geçirdi. Sağlık görevlilerinin ardından Karius maça devam etti.Ev sahibi Atiker Konyaspor 27. dakikada bir kez daha etkili geldi. Ceza sahası içinde Skubic Karius ile karşı karşıya kaldı. Skubic'in vuruşunda top penaltı noktasına yakın mesafede bulunan Ömer Ali'ye geldi. Ömer Ali'nin vuruşunda top Domagoj Vida'nın eline çarptı. Hakem Ümit Öztürk, bu pozisyonda penaltı kararı verirken, Domagoj Vida'ya da bir kırmızı kart çıktı. Penaltı için Konyaspor'da topun başına Yatabare geçti. Yatabare'nin vuruşunda top ağlara gitti ve ev sahibi ekip 31. dakikada Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.Beraberlik için rakip alanda pozisyon arayan Beşiktaş sol kanattan geldi. Babel rakibinden kurtulmak isterken yerde kaldı ve hakem ceza sahası dışının solundan faule karar verdi. Diagne bu pozisyonda bir de sarı kart gördü. Adem Ljajic topun başına geçti. Ljajic'in vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.Beşiktaş'ta 38. dakikada Ricardo Quaresma, bir pozisyon sırasında itirazlarından dolayı sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve Konyasor, ilk 45 dakikayı Beşiktaş karşısında 1-0 önde kapattı.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Siyah-beyazlı ekipte Quaresma yerine Lens oyuna dahil oldu.Mücadelenin 52. dakikasında Atiker Konyaspor bir korner kazandı. Ceza sahasına orta açılırken, hakem Ümit Öztürk, Medel'in rakibine yaptığı hareketin faul olduğunu tespit etti ve penaltı kararı verdi. Hakem VAR'dan gelecek bilgiyi bekledikten sonra Gary Medel'e de bir sarı kart gösterdi. Konyaspor'da penaltı için topun başına Yatabare geçti. Yatabare'nin sert vuruşunda top üstten auta gitti. Konyaspor farkı ikiye çıkarma fırsatını değerlendirmedi.Beraberlik için atağa çıkan Beşiktaş, sol kanattan etkili geldi. Vagner Love ceza sahasının solundan topu altıpasa doğru çevirdi. Love'ın etkili ortasına Ryan Babel hareketlendi ancak Babel kaleye çok yakın mesafede topa dokunamadı.Atiker Konyaspor'da 63. dakikada Ferhat Öztorun ve 66. dakikada Skubic sarı kartı gördü.Beşiktaş, mücadelenin 79. dakikasında sağ kanattan geldi. Oğuzhan sağ kanatta topu kontrol ettikten sonra ceza sahasına etkili bir orta gönderdi. Oğuzhan'ın ortasında altıpas üzerinde Vagner Love yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Siyah-beyazlı ekip bir kişi eksik oynadığı maçın 79. dakikasında bu golle skoru 1-1'e getirdi.Beraberlik golünün ardından Beşiktaş bir kez daha pozisyon bulmak için rakip sahada yer aldı. Jeremain Lens topla buluştuktan sonra ceza sahasına doğru ilerledi. Lens pasını ceza sahasına koşu yapan Ryan Babel'e attı. Babel, penaltı noktasına koşu yapan Lens'e pasını verdi. Lens bekletmeden kaleye yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 80. dakikada Lens'in bu golüyle Beşiktaş, Atiker Konyaspor karşısında skoru 2-1'e getirdi.90+4. dakikada Beşiktaş kalesi çok önemli bir tehlike atlattı. Traore'nin vuruşunda top Karius'u geçti ancak kaleye giden topu Gökhan son anda kafasıyla kornere çeldi. Kullanılan korner sonrası ön direkte kafalardan seken topa arka direkte Hurtado dokundu. Hurtado'nun vuruşunda top ağlara gitti. 90+5. dakikada Atiker Konyaspor Hurtado'nun golüyle skoru 2-2'ye getirdi.Mücadelenin kalan kısmında her iki ekip de başka gol bulamadı. 90 dakika sonunda Atiker Konyaspor ile Beşiktaş sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.18. dakikada Hurtado'nun orta sahadan gönderdiği topa Skubic'in bekletmeden vuruşunda, altıpas üzerinde bulunan Yatabare dokunamadı.26. dakikada Skubic'in pasında Milosevic'in şutunda kaleci Karius, topa hakim oldu.28. dakikada Skubic'in ceza sahası içerisinden pasında, Ömer Ali Şahiner topu bekletmeden kaleye gönderdi. Vida'nın altıpas içerisinde topa elle müdahalesinde hakem Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi. Vida, kırmızı kartla oyundan atıldı.30. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Yatabare'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-035. dakikada Ljajic'in kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı, Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.49. dakikada yeşil-beyazlı takımın sağdan kullandığı kornerde Medel ile ikili mücadeleye giren Uğur Demirok yerde kalınca hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. 52. dakikada penaltıyı kullanan Yatabare, meşin yuvarlağı üstten auta yolladı.72. dakikada Skubic'in sağ kanattan yerden ortasında, altıpas içerisinde Yatabare'nin dokunuşunda top az farkla auta çıktı.78. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Oğuzhan Özyakup'un sağ kanattan ortasında, altıpas içerisinde Love kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-180. dakikada konuk ekip öne geçti. Babel'in sağ kanattan ordasında Lens'in gelişine vurduğu top ağlara gitti: 1-290+3. dakikada Traore'nin ceza sahası içerisinden sert şutunda Gökhan Gönül topu çizgiden kornere çıkardı.90+4. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Ömer Ali Şahiner'in sağdan kullandığı kornerde ön direkte Skubic'in arkaya aşırttığı topu Hurtado, kafayla direk dibinden filelerle buluşturdu: 2-2Konya Büyükşehir Belediye: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan BilirSerkan Kırıntılı, Skubic, Diagne (Dk. 84 Traore), Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Jonsson (Dk. 75 Hadziahmetovic), Volkan Fındıklı, Ömer Ali Şahiner, Hurtado, Milosevic (Dk. 63 Fofana), YatabareKarius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner Erkin, Hutchinson, Medel, Quaresma (Dk. 46 Lens), Ljajic (Dk. 75 Oğuzhan Özyakup), Babel, Love (Dk. 89 Roco)Dk. 30 Yatabare (penaltıdan), Dk. 90+4 Hurtado (Atiker Konyaspor), Dk. 78 Love, Dk. 80 Lens (Beşiktaş)Dk. 28 Vida (Beşiktaş)Dk. 32 Volkan Fındıklı, Dk. 34 Diagne, Dk. 54 Ömer Ali Şahiner, Dk. 62 Ferhat Öztorun, Dk. 66 Skubic, Dk. 70 Hurtado (Atiker Konyaspor), Dk. 37 Quaresma, Dk. 49 Medel, Dk. 50 Ljajic, Dk. 83 Lens, Dk. 80 Pepe, 90+6 Babel (Beşiktaş)