Şenol Güneş: 'Herkes, her şeyi görüyor'

"BİZİM VIDA'NIN SERT GİRİŞİ OLDU"

Teknik Direktörüile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.Maçı değerlendiren Şenol Güneş, "İlk yarıda başladığımızda, 11 kişilik oyunda kontrol bizde başladık ama yavaş hücuma çıktık. rakibin sağdan geleceğini bilmemize rağmen 2-3 defa adam kaçırdık ve bir tane penaltı oldu. Daha hızlı çıkabilseydik, daha iyi pozisyonlar bulabilirdik. Önde olduğu zaman etkisiz olan Adem'i geriye aldığımızda daha etkili oldu. Bu iyiydi, 10 kişi kaldığımız dönem için. 2. yarıda goller attık ama yine sonda bizim için beklenmeyen bir gol yedik. Bütün takım defanstaydi. Sayımızın fazla olması, işimize gelmedi, arkadan gelen oyucnu golü attı. Bizim için kayıp 2 puan. 10 kişi de olsa, 2 puan kaybederek gidiyoruz. Burada kazansaydık, katlamalı gideceğimizi düşünüyorduk. Sonuçtaki olumsuzluğumuz. 10 kişi kaldıktan sonra oyuncularımın maça asılması olumluydu, bu sevindirici taraf. Şampiyon olacağımızı düşünüyoruz, bizden beklenen o, biz de taraftara onu vereceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.Maçtaki hakem performansı sorulan teknik adam, "Onlarla ilgili konuşmuyorum, konuşmanın da doğru olduğunu düşünmüyorum. Genelleme yapmayı da istemiyorum. Herkes her şeyi görüyor, ne olduğunu görüyor." cevabını verdi.Şartlar ne olursa olsun 1 puan almanın Atiker Konyaspor için de sevindirici olacağını ifade eden Güneş, şu ifadeleri kullandı:"Biz 10 kişi kaldığımız için 1 puana belki üzülmüş olabilirler. Biz de üzgünüz çünkü kazanabileceğimiz bir maçta 2 puan kaybettik. Kaldı ki sayısal eksiklik olsun olmasın bizim her maçı kazanmak için oynayışımızı yansıtmamız gerekiyor. İlk yarıda 10 kişi kaldıktan sonra ikinci yarıda daha karakter ortaya koyduk. Oyuncularımı da gösterdikleri karakterden dolayı tebrik ediyorum. Karşılaşmaya aslında iyi başlamıştık. Sert hamleler karşısında bizim Vida'nın sert bir girişi oldu. Daha sonra da o denge bozukluğuyla hücuma yavaş çıktık."Atiker Konyaspor'un oyun sistemine hazırlıklı olduklarını anlatan Güneş, "Daha tedbirli oynadık. Pozisyonlar bulduk. Goller de bulduk ama rakip de son dakikada golü attı. Bütün oyuncular geri geldi, orada bir yığılma oldu. Paylaşımda hatalar yaptık. Rakipte üzülmüştür sonuçtan ama biz daha fazla üzüldük. Beşiktaş olarak şampiyon olmak isteyen bir takım olarak puan kaybı bizim için iyi olmadı." yorumunu yaptı.