Semih Kılıçsoy'a Avrupa'dan yakın markaj

Beşiktaş'ta devre arasında Avrupa'dan ilgilerin olduğu Semih Kılıçsoy'a yeni taliplerin olduğu söylendi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Semih Kılıçsoy'a Avrupa'dan yakın markaj
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Nisan 2025 08:53
Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu Solskjaer yönetiminde de bir türlü istenilen seviyeye gelemedi. Genç oyuncular, siyah-beyazlı kulüpte istenilen performansı sergileyemese de Avrupa'dan yeni taliplerin çıktığı öne sürüldü.

DAHA ÖNCE ADA'DAN İLGİLENMİŞLERDİ

Sezon başında genç futbolcu için Aston Villa ve Nottingham Forest iddiaları konuşuluyordu. Başkan Serdal Adalı, katıldığı bir programda devre arasında oyuncuya ilgi olduğunu ancak reddettiklerini söylemişti. Öte yandan genç oyuncunun geleceği hakkında da konuşan değişiklik Adalı, "Beşiktaş'ın faydasına olacak bir proje olursa, kendine de bu değişiklik iyi olacaksa kiralık gider" sözlerini kullanmıştı.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon 41 maçta 2028 dakika süre alan genç yıldız, 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. 
 
EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery