Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu Solskjaer yönetiminde de bir türlü istenilen seviyeye gelemedi. Genç oyuncular, siyah-beyazlı kulüpte istenilen performansı sergileyemese de Avrupa'dan yeni taliplerin çıktığı öne sürüldü.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
DAHA ÖNCE ADA'DAN İLGİLENMİŞLERDİ
Sezon başında genç futbolcu için Aston Villa ve Nottingham Forest iddiaları konuşuluyordu. Başkan Serdal Adalı, katıldığı bir programda devre arasında oyuncuya ilgi olduğunu ancak reddettiklerini söylemişti. Öte yandan genç oyuncunun geleceği hakkında da konuşan değişiklik Adalı, "Beşiktaş'ın faydasına olacak bir proje olursa, kendine de bu değişiklik iyi olacaksa kiralık gider" sözlerini kullanmıştı.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon 41 maçta 2028 dakika süre alan genç yıldız, 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
DAHA ÖNCE ADA'DAN İLGİLENMİŞLERDİ
Sezon başında genç futbolcu için Aston Villa ve Nottingham Forest iddiaları konuşuluyordu. Başkan Serdal Adalı, katıldığı bir programda devre arasında oyuncuya ilgi olduğunu ancak reddettiklerini söylemişti. Öte yandan genç oyuncunun geleceği hakkında da konuşan değişiklik Adalı, "Beşiktaş'ın faydasına olacak bir proje olursa, kendine de bu değişiklik iyi olacaksa kiralık gider" sözlerini kullanmıştı.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon 41 maçta 2028 dakika süre alan genç yıldız, 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.