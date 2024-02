Selçuk Can: 'Şeytanın bacağını kırıp şampiyon oldum'

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen 2024 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkeklerde Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'yi yenerek 72 kiloda altın madalya kazanan Selçuk Can, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.



Şampiyon olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Selçuk Can, "Bizim için zorlu bir süreçti. Her şampiyona öncesi yaklaşık 4-5 tane sıkı kamptan geçiyoruz. Biz de bu kampları iyi değerlendirip çok sıkı bir çalışmayla emek verdik. Bunun sonucunda da verdiğimiz emeği topluyoruz gibi bir durum oldu ve şampiyon olduk. Kariyerimin ilk altın madalyası. Daha öncesinde Dünya ve Avrupa şampiyonlarında bronz madalyam var. Sonunda tabiri caizse şeytanın bacağını kırıp şampiyon olduğum için çok mutluyum. Yaklaşık 1,5 ay sonra önümüzde olimpiyat eleme maçlarımız var. Hemen onun hazırlık aşamasına girmiş durumdayız. Yolumuz uzun, işimiz zor. Zorlu ama buna değeceğine inanıyorum. Başaracağıma da inanıyorum. Olimpiyatlarda ülkemi temsil edip altın madalya alacağıma inanıyorum. Nasibimizde varsa inşallah olacak. Emek veren tüm antrenörlerime buradan teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar" diye konuştu.



"PSİKOLOJİK OLARAK ÇÖKMÜŞ DURUMDAYDIM"



Müsabakalar öncesinde yaşadığı sakatlıklar hakkında yorumlarda bulunan Selçuk Can, "Daha önce de söylemiştim. Çok ciddi sakatlıklar geçirdim. Son kampa gireceğiz ve yaklaşık 2 hafta sonra müsabakaya gideceğiz ben kaburgamı sakatladım. Benim için çok acı verici bir durumdu. Kaburgamı hafif iyileştirirken bir böbrek problemi yaşadım. Aslında bahsettiğim sağlık problemi oydu. Sakatlık atlatılır ama böbrek biraz daha ciddi olduğu için onun telaşına girdim. Onun korkusuna girdim. Bu beni antrenmanlarda da etkiliyordu. Psikolojik olarak çökmüş durumdaydım. Ama şükürler olsun tedavi oldum. İlaçlarımı kullandıktan ve biraz da dinlendikten sonra kendime geldim. Son hafta maça tamamen mental olarak hazırlanıp şampiyonaya öyle gittim. Şükürler olsun ki şampiyon oldum" şeklinde konuştu.



"CİĞERİM PATLAYANA KADAR ELİMDEN GELEN MÜCADELEYİ YAPACAĞIM"



Finalde karşılaştığı Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'nin çok güçlü bir sporcu olduğunu ifade eden 28 yaşındaki milli sporcu, "Rakibimle daha önce defalarca karşılaşmıştık. Benim en sıkı rakibimdi. Geçen yılların Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda bana karşı galip gelen tek sporcu oydu. Çok güçlü bir sporcu. Final maçında onunla karşılaşınca tabiri caizse ciğerim patlayana kadar elimden gelen mücadeleyi yapacağım dedim. Hatta arkadaşlarıma ve hocalarıma da söyledim. Tüm enerjimi ve performansımı ortaya dökeceğim, bana bir şey olursa beni alın dedim. Şükürler olsun son puanı da alınca artık şampiyonluk geldi dedim. Zaten 30 saniye kalmıştı. Maçı idare ettim ve şampiyon oldum şükürler olsun" yorumlarında bulundu.



"ÜLKESİNİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK HER SPORCUNUN HAYALİDİR"



Hayalinin olimpiyatlara katılmak olduğunu dile getiren Selçuk Can, "Bundan sonraki hedeflerimiz dediğim gibi önümüzde olimpiyatlar var. Olimpiyatlara katılıp ülkesini en iyi şekilde temsil etmek her sporcunun hayalidir. Benim de hayalim o. Nasip olursa olimpiyat kalifikasyon vize maçlarında ilk bileti alıp sonra da tamamen Paris'e odaklanmak istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.





