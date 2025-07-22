Charlotte Hornets oyuncusu Grant Williams, Dallas Mavericks'in Luka Doncic'i Los Angeles Lakers'a takas etmesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.Off The Record podcast'ine konuk olan Williams, Mavericks genel menajeri Nico Harrison'ın iyi niyetli davrandığını ancak iletişimde başarısız olduğunu söyledi:diyen Williams,ifadelerini kullandı.2 Şubat'ta gerçekleşen takasta Doncic, Maxi Kleber ve Markieff Morris Lakers'a giderken, Mavericks Anthony Davis, Max Christie ve bir gelecekteki ilk tur hakkını aldı. Bu takas, iki All-NBA oyuncusunun (Doncic ve Davis) sezon ortasında karşılıklı el değiştirdiği ilk örnek oldu.Takas gerçekleştiğinde baldır sakatlığı yaşayan Doncic'in, gelişmeyi sonradan öğrendiği bildirildi. Harrison ise kamuoyuna yaptığı açıklamadadiyerek takası savunmuştu. Ancak Williams'ın açıklamaları, kulislerdeki memnuniyetsizliğe işaret etti.