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Emekli enflasyon farkı ödemeleri 2025 | Memur, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2025 17:39 -
Güncelleme Tarihi:
21 Temmuz 2025 17:39
Emekli enflasyon farkı ödemeleri 2025 | Memur, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?
Emekli maaşı zam farkı ödemeleri, SSK, Bağ-kur maaş ödemelerinin başlamasıyla gündem oldu. SSK 4a emeklileri maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı. Tahsis numarasının sonu 9, 7, 5, 3 ve 1 olanlar ödemelerini aldı. SSK emekli maaşı ödemeleri 26'sına kadar tamamlanacak. 4B Bağ-Kur ödemeleri ise ayın 25'inde başlayacak ve 3 gün içerisinde yatırılacak. En düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme tamamlandı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. En düşük emekli maaşı Temmuz 2025 itibariyle 16 bin 881 lira oldu. Memur ve memur emeklileri maaş hesaplamaları her ayın 15'inden itibaren hesaplandığından fark ödemesi yapılacak. Peki Emekli maaşı farkları 2025 ne zaman yatacak? İşte, ödemelerde son durum…
Emekli maaşlarına Temmuz ayından itibaren yüzde 16.67 zam yapıldı. Memur emeklileri ise %15.57 zam aldı. Maaşı en düşük emekli aylığının altında olanlarda ise kök maaşa artış uygulandı ve en düşük emekli aylığı 16 bin 881 liraya yükseltildi. Memur maaşları her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılıyor. Memur emeklisi maaşları ise ayın 1 ile 5'i arasında ödeniyor. Henüz fark ödemesi alamayan memur emeklileri ise fark takvimine odaklandı. Geçtiğimiz Ocak ayında SGK memur maaşı fark ödeme takvimini ayrıca açıklamıştı. Peki Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman ödenecek? İşte, ödemelere ilişkin detaylar…
EMEKLİ ENFLASYON FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri %16.67 zam aldı. Memur emeklilerinin aldığı zam oranı ise %15.57 oldu.
En düşük emekli maaşının 16 bin 881 lira olmasına ilişkin kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.
Memur emeklileri dışındaki emekliler, bu ay zamlı maaş ödemelerini alıyor. Memur emeklileri fark ödeme takvimine ilişkin SGK'dan henüz bir açıklama gelmedi.
Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yapılan maaşın ardından memur emeklilerine fark ödemeleri 26 Temmuz'dan itibaren yatırılmıştı. Bu yılda benzer şekilde ay sonuna kadar enflasyon farkı ödemelerinin hesaplara yatırılması bekleniyor.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NEDEN FARK ÖDEMESİ ALIYOR?
Memur ve memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inden itibaren işlemeye başlıyor. 15 Temmuz-15 Ağustos arasında yeni maaşlar işlediği için Temmuz ayının ilk 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılması gerekiyor. memur-memur emeklileri farkları banka, PTT şubelerinden veya ATM'lerinden çekebiliyorlar.
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