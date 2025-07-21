Haber Tarihi: 21 Temmuz 2025 12:54 - Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2025 12:54

Osimhen İstanbul'a ne zaman, saat kaçta gelecek? Canlı Osimhen uçak takibi

Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde yer alan Victor Osimhen konusunda kritik gelişmeler yaşanıyor. İtalyan devi Napoli ile yapılan yoğun pazarlıkların ardından sarı-kırmızılıların yıldız futbolcu için mutlu sona ulaştığı bildirildi. Osimhen İstanbul'a ne zaman, saat kaçta gelecek, uçak takip kodu nedir soruları ise gündemin merkezinde. 26 yaşındaki Nijeryalı golcünün İstanbul'a geliş tarihi netleşirken, Galatasaray taraftarları Osimhen'i dört gözle bekliyor.

Osimhen İstanbul'a ne zaman, saat kaçta gelecek? Canlı Osimhen uçak takibi
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Napoli ile Galatasaray arasında uzun süredir süren görüşmeler sonuç verdi. Tarafların el sıkışmasının ardından Osimhen'in İstanbul'a gelmesi için hazırlıklar tamamlandı.

Transferin ödeme detayları da netleşti. Galatasaray, yıldız oyuncunun bonservisi için Napoli'ye 40 milyon euro'yu peşin olarak ödeyecek. Kalan 35 milyon euro ise 2026 yılına kadar iki eşit taksit şeklinde verilecek. Peki, Osimhen İstanbul'a ne zaman, saat kaçta gelecek, uçak takip kodu nedir?

OSIMHEN İSTANBUL'A NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Galatasaray'ın transfer gündemini uzun süredir meşgul eden yıldız futbolcu Victor Osimhen'in İstanbul'a geliş tarihi netleşti. Napoli ile yapılan yoğun görüşmelerin ardından anlaşma sağlanırken, Osimhen'in 22 Temmuz Salı günü İstanbul'da olması bekleniyor.

Osimhen'in öğle saatlerinde özel jetle Türkiye'ye iniş yapacağı öngörülüyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız futbolcuyu karşılamak üzere İstanbul Havalimanı'na akın etmeye hazırlanıyor.

OSIMHEN UÇAK TAKİP KODU NEDİR?

Osimhen'in İstanbul'a gelişini canlı olarak takip etmek isteyen taraftarlar için uçak takip sistemi büyük ilgi görüyor. Nijeryalı golcünün özel jetle Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Bu sebeple Osimhen uçak takip kodu ve uçuş bilgileri henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Uçuşun detayları ve takip kodu kesinleştiğinde, FlightRadar24 platformu üzerinden izlenebilecek. Galatasaraylı taraftarlar, Osimhen'in İstanbul'a iniş anını kaçırmamak için uçuş kodunun açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor.
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