Osimhen İstanbul'a ne zaman, saat kaçta gelecek? Canlı Osimhen uçak takibi

Napoli ile Galatasaray arasında uzun süredir süren görüşmeler sonuç verdi. Tarafların el sıkışmasının ardından Osimhen'in İstanbul'a gelmesi için hazırlıklar tamamlandı.

Transferin ödeme detayları da netleşti. Galatasaray, yıldız oyuncunun bonservisi için Napoli'ye 40 milyon euro'yu peşin olarak ödeyecek. Kalan 35 milyon euro ise 2026 yılına kadar iki eşit taksit şeklinde verilecek. Peki, Osimhen İstanbul'a ne zaman, saat kaçta gelecek, uçak takip kodu nedir?



Galatasaray'ın transfer gündemini uzun süredir meşgul eden yıldız futbolcu Victor Osimhen'in İstanbul'a geliş tarihi netleşti. Napoli ile yapılan yoğun görüşmelerin ardından anlaşma sağlanırken, Osimhen'in 22 Temmuz Salı günü İstanbul'da olması bekleniyor.

Osimhen'in öğle saatlerinde özel jetle Türkiye'ye iniş yapacağı öngörülüyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız futbolcuyu karşılamak üzere İstanbul Havalimanı'na akın etmeye hazırlanıyor.



Osimhen'in İstanbul'a gelişini canlı olarak takip etmek isteyen taraftarlar için uçak takip sistemi büyük ilgi görüyor. Nijeryalı golcünün özel jetle Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Bu sebeple Osimhen uçak takip kodu ve uçuş bilgileri henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Uçuşun detayları ve takip kodu kesinleştiğinde, FlightRadar24 platformu üzerinden izlenebilecek. Galatasaraylı taraftarlar, Osimhen'in İstanbul'a iniş anını kaçırmamak için uçuş kodunun açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor.