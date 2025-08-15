Serik Spor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Serik Spor - Ümraniyespor maçı canlı izle şifresiz

TFF 1. Lig'de bu hafta Serik Spor ve Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "TRT Spor canlı izle, TRT Spor şifresiz" araması yapıyor. Serik Spor - Ümraniyespor maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Serik Spor - Ümraniyespor maçı 15 Ağustos Cuma günü saat 21:30'da oynanacak mücadele, TRT Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.