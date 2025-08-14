Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 14 Ağustos 2025

Saat Program Kanal 01:00 Cerro Porteno - Estudiantes S Sport 02:00 Konferans Ligi: Başakşehir - Viking TRT Spor 03:00 Flamengo - Internacional S Sport 06:00 Avrupa'dan Futbol A Spor 07:00 Danimarka Bisiklet Turu, 2. Etap Eurosport 07:00 Haber Bülteni TRT Spor Yıldız 07:00 NBA Sezon Maçları S Sport 07:15 Hayalimdeki Araba TRT Spor Yıldız 08:00 Suudi Arabistan Masters Eurosport 08:00 Uci Mtb Eliminator Dünya Kupası TRT Spor Yıldız 08:00 Sabah Sporu A Spor 08:00 İlk Baskı TRT Spor 08:40 Yapabilir Misin? TRT Spor Yıldız 09:00 Haber Bülteni TRT Spor Yıldız 09:15 Giresun Off-Road TRT Spor Yıldız 09:30 Kite Masters S Sport 09:30 Türkiye - Danimarka TRT Spor Yıldız 09:30 Discovery Golf Eurosport 10:00 Kadınlar Polonya Bisiklet Turu, 2. Etap Eurosport 10:00 Euroleague Sezon Maçları S Sport 10:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni TRT Spor 10:15 UEFA Süper Kupa Final Özeti TRT Spor 10:25 Spor Bülteni TRT Spor 11:00 Spor Ajansı A Spor 11:00 Danimarka Bisiklet Turu, 2. Etap Eurosport 11:00 Spor Manşet TRT Spor 11:30 Albümdeki Yıldızlar TRT Spor Yıldız 11:30 LALIGA Sezon Öncesi S Sport 12:00 Suudi Arabistan Masters Eurosport 12:05 O Benim Hocam TRT Spor Yıldız 12:25 Spor Üniversitede TRT Spor Yıldız 12:30 Gün Ortası TRT Spor 12:30 Super Cars - 14. Bölüm S Sport 12:50 Sporcu Günlüğü TRT Spor Yıldız 13:00 Haber Bülteni TRT Spor Yıldız 13:00 Suudi Arabistan Masters Eurosport 13:15 Sporun İkonları TRT Spor Yıldız 13:30 Spor Bülteni TRT Spor 13:30 Copa Libertadores S Sport 13:40 Paralimpik Spor TRT Spor Yıldız 14:00 Spor Stüdyosu TRT Spor 14:00 Gün Ortası A Spor 14:20 Ultra TRT Spor Yıldız 14:30 Fransa - Abd Finali Basketbol(K) TRT Spor Yıldız 15:00 Spor Gündemi Transfer A Spor 15:30 LALIGA Top Goals S Sport 16:00 Gündem Futbol Transfer TRT Spor 16:10 Rekortmen TRT Spor Yıldız 16:30 T100 World Tour Eurosport 16:30 Uci Mtb Eliminator Dünya Kupası TRT Spor Yıldız 16:30 Supertri S Sport 17:30 Adım Adım TRT Spor Yıldız 17:30 Dünyadan Spor TRT Spor 17:55 Nedir, Nasıl Oynanır? TRT Spor Yıldız 18:00 Haber Bülteni TRT Spor Yıldız 18:00 Ana Haber A Spor 18:00 Spor Merkezi TRT Spor 18:00 Suudi Arabistan Masters Çeyrek Final Eurosport 18:15 Palan Ekstrem Özel TRT Spor Yıldız 18:30 O Benim Hocam TRT Spor Yıldız 18:50 Türkiye - Danimarka TRT Spor Yıldız 19:00 WRC Yarış Finlandiya S Sport 19:30 Suudi Arabistan Masters Çeyrek Final Eurosport 20:00 Avrupa Gecesi A Spor 20:00 Aktüel Futbol Transfer TRT Spor 20:00 Euroleague Sezon Maçları S Sport 20:50 Albümdeki Yıldızlar TRT Spor Yıldız 21:00 Beşiktaş - St. Patrick's HT Spor 21:00 Transfer Raporu A Spor 21:00 Dakika Skor TRT Spor 21:25 Adım Adım TRT Spor Yıldız 21:50 Paralimpik Spor TRT Spor Yıldız 22:00 İspanya LALIGA Sezon Maçları S Sport 22:30 Giresun Off-Road TRT Spor Yıldız 22:45 Ultra TRT Spor Yıldız 22:55 Spor Üniversitede TRT Spor Yıldız 23:00 Avrupa Gecesi A Spor 23:00 Aktüel Futbol Transfer TRT Spor 23:20 Oyun Modu TRT Spor Yıldız 23:35 Sporun İkonları TRT Spor Yıldız

14 Ağustos Perşembe bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 14 Ağustos Perşembe günün maçları listesi...14 Ağustos Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 14 Ağustos maç takvimi20:00 Brann-Hacken20:30 Breidablik-Zrinjski Mostar21:00 Utrecht-Servette21:00 Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans21:00 Shakhtar Donetsk-Panathinaikos21:00 Drita-FCSB21:30 Sporting Braga-CFR Cluj22:00 Legia Varşova-AEK Larnaca17:00 FC Astana-Lausanne Sports19:00 Sabah-Levski Sofia19:00 FC Ararat-Armenia-Sparta Prag19:30 FC Levadia-Differdange 0320:00 Hammarby-Rosenborg20:00 FC Sheriff-Anderlecht20:00 Omonia Nicosia-Araz Nahçıvan20:00 Paksi SE-Polessya20:00 Györi ETO-AIK20:30 Beitar Jerusalem-Riga FC20:30 Arda Kardzhali-Kauno Zalgiris20:30 Brondby-Vikingur R.20:30 Vaduz-AZ Alkmaar21:00 Celje-Lugano21:00 Beşiktaş-St Patricks (HT Spor)21:00 Maccabi Haifa-Rakow Czestochowa21:00 Neman Grodno-KI Klaksvik21:00 AEK Atina-Aris Limassol21:15 Jagiellonia Bialystok-Silkeborg IF21:30 Spartak Trnava-Universitatea Craiova21:45 Dundee United-Rapid Wien21:45 Dinamo Tirana-Hajduk Split21:45 Linfield FC-Vikingur Gota22:00 Hibernian-FK Partizan22:00 Virtus-Milsami22:00 Shamrock Rovers-Ballkani22:00 Santa Clara-Larne FC22:00 Egnatia Rrogozhine-Olimpija Ljubljana22:00 Austria Wien-Banik Ostrava