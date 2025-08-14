Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 14 Ağustos 2025

14 Ağustos Perşembe bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 14 Ağustos Perşembe günün maçları listesi...BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
14 Ağustos Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 14 Ağustos maç takvimi
14 AĞUSTOS GÜNÜN MAÇLARI
20:00 Brann-Hacken
20:30 Breidablik-Zrinjski Mostar
21:00 Utrecht-Servette
21:00 Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00 Shakhtar Donetsk-Panathinaikos
21:00 Drita-FCSB
21:30 Sporting Braga-CFR Cluj
22:00 Legia Varşova-AEK LarnacaUEFA Konferans Ligi - 3. Eleme Turu
17:00 FC Astana-Lausanne Sports
19:00 Sabah-Levski Sofia
19:00 FC Ararat-Armenia-Sparta Prag
19:30 FC Levadia-Differdange 03
20:00 Hammarby-Rosenborg
20:00 FC Sheriff-Anderlecht
20:00 Omonia Nicosia-Araz Nahçıvan
20:00 Paksi SE-Polessya
20:00 Györi ETO-AIK
20:30 Beitar Jerusalem-Riga FC
20:30 Arda Kardzhali-Kauno Zalgiris
20:30 Brondby-Vikingur R.
20:30 Vaduz-AZ Alkmaar
21:00 Celje-Lugano
21:00 Beşiktaş-St Patricks (HT Spor)
21:00 Maccabi Haifa-Rakow Czestochowa
21:00 Neman Grodno-KI Klaksvik
21:00 AEK Atina-Aris Limassol
21:15 Jagiellonia Bialystok-Silkeborg IF
21:30 Spartak Trnava-Universitatea Craiova
21:45 Dundee United-Rapid Wien
21:45 Dinamo Tirana-Hajduk Split
21:45 Linfield FC-Vikingur Gota
22:00 Hibernian-FK Partizan
22:00 Virtus-Milsami
22:00 Shamrock Rovers-Ballkani
22:00 Santa Clara-Larne FC
22:00 Egnatia Rrogozhine-Olimpija Ljubljana
22:00 Austria Wien-Banik Ostrava
|Saat
|Program
|Kanal
|01:00
|Cerro Porteno - Estudiantes
|S Sport
|02:00
|Konferans Ligi: Başakşehir - Viking
|TRT Spor
|03:00
|Flamengo - Internacional
|S Sport
|06:00
|Avrupa'dan Futbol
|A Spor
|07:00
|Danimarka Bisiklet Turu, 2. Etap
|Eurosport
|07:00
|Haber Bülteni
|TRT Spor Yıldız
|07:00
|NBA Sezon Maçları
|S Sport
|07:15
|Hayalimdeki Araba
|TRT Spor Yıldız
|08:00
|Suudi Arabistan Masters
|Eurosport
|08:00
|Uci Mtb Eliminator Dünya Kupası
|TRT Spor Yıldız
|08:00
|Sabah Sporu
|A Spor
|08:00
|İlk Baskı
|TRT Spor
|08:40
|Yapabilir Misin?
|TRT Spor Yıldız
|09:00
|Haber Bülteni
|TRT Spor Yıldız
|09:15
|Giresun Off-Road
|TRT Spor Yıldız
|09:30
|Kite Masters
|S Sport
|09:30
|Türkiye - Danimarka
|TRT Spor Yıldız
|09:30
|Discovery Golf
|Eurosport
|10:00
|Kadınlar Polonya Bisiklet Turu, 2. Etap
|Eurosport
|10:00
|Euroleague Sezon Maçları
|S Sport
|10:00
|İşitme Engelliler Spor Bülteni
|TRT Spor
|10:15
|UEFA Süper Kupa Final Özeti
|TRT Spor
|10:25
|Spor Bülteni
|TRT Spor
|11:00
|Spor Ajansı
|A Spor
|11:00
|Danimarka Bisiklet Turu, 2. Etap
|Eurosport
|11:00
|Spor Manşet
|TRT Spor
|11:30
|Albümdeki Yıldızlar
|TRT Spor Yıldız
|11:30
|LALIGA Sezon Öncesi
|S Sport
|12:00
|Suudi Arabistan Masters
|Eurosport
|12:05
|O Benim Hocam
|TRT Spor Yıldız
|12:25
|Spor Üniversitede
|TRT Spor Yıldız
|12:30
|Gün Ortası
|TRT Spor
|12:30
|Super Cars - 14. Bölüm
|S Sport
|12:50
|Sporcu Günlüğü
|TRT Spor Yıldız
|13:00
|Haber Bülteni
|TRT Spor Yıldız
|13:00
|Suudi Arabistan Masters
|Eurosport
|13:15
|Sporun İkonları
|TRT Spor Yıldız
|13:30
|Spor Bülteni
|TRT Spor
|13:30
|Copa Libertadores
|S Sport
|13:40
|Paralimpik Spor
|TRT Spor Yıldız
|14:00
|Spor Stüdyosu
|TRT Spor
|14:00
|Gün Ortası
|A Spor
|14:20
|Ultra
|TRT Spor Yıldız
|14:30
|Fransa - Abd Finali Basketbol(K)
|TRT Spor Yıldız
|15:00
|Spor Gündemi Transfer
|A Spor
|15:30
|LALIGA Top Goals
|S Sport
|16:00
|Gündem Futbol Transfer
|TRT Spor
|16:10
|Rekortmen
|TRT Spor Yıldız
|16:30
|T100 World Tour
|Eurosport
|16:30
|Uci Mtb Eliminator Dünya Kupası
|TRT Spor Yıldız
|16:30
|Supertri
|S Sport
|17:30
|Adım Adım
|TRT Spor Yıldız
|17:30
|Dünyadan Spor
|TRT Spor
|17:55
|Nedir, Nasıl Oynanır?
|TRT Spor Yıldız
|18:00
|Haber Bülteni
|TRT Spor Yıldız
|18:00
|Ana Haber
|A Spor
|18:00
|Spor Merkezi
|TRT Spor
|18:00
|Suudi Arabistan Masters Çeyrek Final
|Eurosport
|18:15
|Palan Ekstrem Özel
|TRT Spor Yıldız
|18:30
|O Benim Hocam
|TRT Spor Yıldız
|18:50
|Türkiye - Danimarka
|TRT Spor Yıldız
|19:00
|WRC Yarış Finlandiya
|S Sport
|19:30
|Suudi Arabistan Masters Çeyrek Final
|Eurosport
|20:00
|Avrupa Gecesi
|A Spor
|20:00
|Aktüel Futbol Transfer
|TRT Spor
|20:00
|Euroleague Sezon Maçları
|S Sport
|20:50
|Albümdeki Yıldızlar
|TRT Spor Yıldız
|21:00
|Beşiktaş - St. Patrick's
|HT Spor
|21:00
|Transfer Raporu
|A Spor
|21:00
|Dakika Skor
|TRT Spor
|21:25
|Adım Adım
|TRT Spor Yıldız
|21:50
|Paralimpik Spor
|TRT Spor Yıldız
|22:00
|İspanya LALIGA Sezon Maçları
|S Sport
|22:30
|Giresun Off-Road
|TRT Spor Yıldız
|22:45
|Ultra
|TRT Spor Yıldız
|22:55
|Spor Üniversitede
|TRT Spor Yıldız
|23:00
|Avrupa Gecesi
|A Spor
|23:00
|Aktüel Futbol Transfer
|TRT Spor
|23:20
|Oyun Modu
|TRT Spor Yıldız
|23:35
|Sporun İkonları
|TRT Spor Yıldız