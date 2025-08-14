Haber Tarihi: 14 Ağustos 2025 12:59 - Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2025 12:59

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 14 Ağustos 2025

Bugün (14 Ağustos) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 14 Ağustos maç takvimi

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 14 Ağustos 2025
14 Ağustos Perşembe bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 14 Ağustos Perşembe günün maçları listesi...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

14 Ağustos Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 14 Ağustos maç takvimi



14 AĞUSTOS GÜNÜN MAÇLARI

20:00 Brann-Hacken

20:30 Breidablik-Zrinjski Mostar

21:00 Utrecht-Servette

21:00 Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans

21:00 Shakhtar Donetsk-Panathinaikos

21:00 Drita-FCSB

21:30 Sporting Braga-CFR Cluj

22:00 Legia Varşova-AEK Larnaca

UEFA Konferans Ligi - 3. Eleme Turu

17:00 FC Astana-Lausanne Sports

19:00 Sabah-Levski Sofia

19:00 FC Ararat-Armenia-Sparta Prag

19:30 FC Levadia-Differdange 03

20:00 Hammarby-Rosenborg

20:00 FC Sheriff-Anderlecht

20:00 Omonia Nicosia-Araz Nahçıvan

20:00 Paksi SE-Polessya

20:00 Györi ETO-AIK

20:30 Beitar Jerusalem-Riga FC

20:30 Arda Kardzhali-Kauno Zalgiris

20:30 Brondby-Vikingur R.

20:30 Vaduz-AZ Alkmaar

21:00 Celje-Lugano

21:00 Beşiktaş-St Patricks (HT Spor)

21:00 Maccabi Haifa-Rakow Czestochowa

21:00 Neman Grodno-KI Klaksvik

21:00 AEK Atina-Aris Limassol

21:15 Jagiellonia Bialystok-Silkeborg IF

21:30 Spartak Trnava-Universitatea Craiova

21:45 Dundee United-Rapid Wien

21:45 Dinamo Tirana-Hajduk Split

21:45 Linfield FC-Vikingur Gota

22:00 Hibernian-FK Partizan

22:00 Virtus-Milsami

22:00 Shamrock Rovers-Ballkani

22:00 Santa Clara-Larne FC

22:00 Egnatia Rrogozhine-Olimpija Ljubljana

22:00 Austria Wien-Banik Ostrava

SaatProgramKanal
01:00Cerro Porteno - EstudiantesS Sport
02:00Konferans Ligi: Başakşehir - VikingTRT Spor
03:00Flamengo - InternacionalS Sport
06:00Avrupa'dan FutbolA Spor
07:00Danimarka Bisiklet Turu, 2. EtapEurosport
07:00Haber BülteniTRT Spor Yıldız
07:00NBA Sezon MaçlarıS Sport
07:15Hayalimdeki ArabaTRT Spor Yıldız
08:00Suudi Arabistan MastersEurosport
08:00Uci Mtb Eliminator Dünya KupasıTRT Spor Yıldız
08:00Sabah SporuA Spor
08:00İlk BaskıTRT Spor
08:40Yapabilir Misin?TRT Spor Yıldız
09:00Haber BülteniTRT Spor Yıldız
09:15Giresun Off-RoadTRT Spor Yıldız
09:30Kite MastersS Sport
09:30Türkiye - DanimarkaTRT Spor Yıldız
09:30Discovery GolfEurosport
10:00Kadınlar Polonya Bisiklet Turu, 2. EtapEurosport
10:00Euroleague Sezon MaçlarıS Sport
10:00İşitme Engelliler Spor BülteniTRT Spor
10:15UEFA Süper Kupa Final ÖzetiTRT Spor
10:25Spor BülteniTRT Spor
11:00Spor AjansıA Spor
11:00Danimarka Bisiklet Turu, 2. EtapEurosport
11:00Spor ManşetTRT Spor
11:30Albümdeki YıldızlarTRT Spor Yıldız
11:30LALIGA Sezon ÖncesiS Sport
12:00Suudi Arabistan MastersEurosport
12:05O Benim HocamTRT Spor Yıldız
12:25Spor ÜniversitedeTRT Spor Yıldız
12:30Gün OrtasıTRT Spor
12:30Super Cars - 14. BölümS Sport
12:50Sporcu GünlüğüTRT Spor Yıldız
13:00Haber BülteniTRT Spor Yıldız
13:00Suudi Arabistan MastersEurosport
13:15Sporun İkonlarıTRT Spor Yıldız
13:30Spor BülteniTRT Spor
13:30Copa LibertadoresS Sport
13:40Paralimpik SporTRT Spor Yıldız
14:00Spor StüdyosuTRT Spor
14:00Gün OrtasıA Spor
14:20UltraTRT Spor Yıldız
14:30Fransa - Abd Finali Basketbol(K)TRT Spor Yıldız
15:00Spor Gündemi TransferA Spor
15:30LALIGA Top GoalsS Sport
16:00Gündem Futbol TransferTRT Spor
16:10RekortmenTRT Spor Yıldız
16:30T100 World TourEurosport
16:30Uci Mtb Eliminator Dünya KupasıTRT Spor Yıldız
16:30SupertriS Sport
17:30Adım AdımTRT Spor Yıldız
17:30Dünyadan SporTRT Spor
17:55Nedir, Nasıl Oynanır?TRT Spor Yıldız
18:00Haber BülteniTRT Spor Yıldız
18:00Ana HaberA Spor
18:00Spor MerkeziTRT Spor
18:00Suudi Arabistan Masters Çeyrek FinalEurosport
18:15Palan Ekstrem ÖzelTRT Spor Yıldız
18:30O Benim HocamTRT Spor Yıldız
18:50Türkiye - DanimarkaTRT Spor Yıldız
19:00WRC Yarış FinlandiyaS Sport
19:30Suudi Arabistan Masters Çeyrek FinalEurosport
20:00Avrupa GecesiA Spor
20:00Aktüel Futbol TransferTRT Spor
20:00Euroleague Sezon MaçlarıS Sport
20:50Albümdeki YıldızlarTRT Spor Yıldız
21:00Beşiktaş - St. Patrick'sHT Spor
21:00Transfer RaporuA Spor
21:00Dakika SkorTRT Spor
21:25Adım AdımTRT Spor Yıldız
21:50Paralimpik SporTRT Spor Yıldız
22:00İspanya LALIGA Sezon MaçlarıS Sport
22:30Giresun Off-RoadTRT Spor Yıldız
22:45UltraTRT Spor Yıldız
22:55Spor ÜniversitedeTRT Spor Yıldız
23:00Avrupa GecesiA Spor
23:00Aktüel Futbol TransferTRT Spor
23:20Oyun ModuTRT Spor Yıldız
23:35Sporun İkonlarıTRT Spor Yıldız
