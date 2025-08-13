-
UEFA Süper Kupa Finali Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | PSG - Tottenham Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2025 18:12 -
Güncelleme Tarihi:
13 Ağustos 2025 18:12
UEFA Süper Kupa'da futbolseverleri dev bir final heyecanı bekliyor. Fransa Ligue 1 şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG) ile İngiltere Premier Lig'in güçlü ekibi Tottenham Hotspur, kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkacak. TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak olan karşılaşma, futbol tutkunları tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "TRT Spor canlı izle, TRT Spor şifresiz" gibi aramalar yapıyor. PSG - Tottenham finali ile ilgili tüm yayın bilgileri ve maç detayları haberimizde.
UEFA Süper Kupa'da PSG ve Tottenham karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "TRT Spor canlı izle, TRT Spor şifresiz" araması yapıyor. PSG - Tottenham maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.UEFA SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ KANALDA?UEFA tarafından her yıl düzenlenen Süper Kupa, Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile Avrupa Ligi şampiyonunu karşı karşıya getiriyor. Bu yılın finalinde, dünya futbolunun en yetenekli oyuncularından bazılarını kadrosunda bulunduran PSG ile dinamik kadrosu ve hızlı oyunuyla dikkat çeken Tottenham kozlarını paylaşacak. Final mücadelesi, hem taktiksel anlamda hem de yıldız oyuncuların performanslarıyla unutulmaz bir futbol şölenine sahne olacak.PSG - TOTTENHAM MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLEPSG - Tottenham maçını şifresiz ve canlı izlemek isteyenler için TRT 1 yeterli olacak. TRT 1, uydu ve karasal yayın frekanslarının yanı sıra resmi internet sitesi ve mobil uygulamaları aracılığıyla da karşılaşmayı futbolseverlere ulaştıracak. Böylece maçı yalnızca televizyon üzerinden değil, telefon, tablet ve bilgisayar gibi cihazlardan da yüksek kalitede izlemek mümkün olacak. Finali kaçırmak istemeyenler için en pratik yöntem TRT 1'in dijital platformları üzerinden erişim sağlamak.
PSG - TOTTENHAM MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZPSG - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?UEFA Süper Kupa finalinde PSG ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Türkiye'de TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak. Ek bir ücret ya da abonelik gerekmeyecek olan bu yayın sayesinde Türkiye'nin dört bir yanındaki futbol tutkunları, final heyecanını evlerinden takip edebilecek.PSG - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?PSG - Tottenham maçı 13 Ağustos Çarşamba günü, Türkiye saati ile 22:00'da oynanacak. Final karşılaşmasına binlerce taraftar stadyumda canlı tanıklık edecek, milyonlarca futbolsever ise ekran başında bu heyecana ortak olacak. Karşılaşma boyunca Avrupa'nın en iyi futbolcuları sahada yeteneklerini sergilerken, kupa için büyük bir mücadele yaşanacak.
