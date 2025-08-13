UEFA Süper Kupa Finali Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | PSG - Tottenham Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

UEFA tarafından her yıl düzenlenen Süper Kupa, Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile Avrupa Ligi şampiyonunu karşı karşıya getiriyor. Bu yılın finalinde, dünya futbolunun en yetenekli oyuncularından bazılarını kadrosunda bulunduran PSG ile dinamik kadrosu ve hızlı oyunuyla dikkat çeken Tottenham kozlarını paylaşacak. Final mücadelesi, hem taktiksel anlamda hem de yıldız oyuncuların performanslarıyla unutulmaz bir futbol şölenine sahne olacak.





PSG - TOTTENHAM MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ PSG - Tottenham maçını şifresiz ve canlı izlemek isteyenler için TRT 1 yeterli olacak. TRT 1, uydu ve karasal yayın frekanslarının yanı sıra resmi internet sitesi ve mobil uygulamaları aracılığıyla da karşılaşmayı futbolseverlere ulaştıracak. Böylece maçı yalnızca televizyon üzerinden değil, telefon, tablet ve bilgisayar gibi cihazlardan da yüksek kalitede izlemek mümkün olacak. Finali kaçırmak istemeyenler için en pratik yöntem TRT 1'in dijital platformları üzerinden erişim sağlamak.

PSG - Tottenham maçı 13 Ağustos Çarşamba günü, Türkiye saati ile 22:00'da oynanacak. Final karşılaşmasına binlerce taraftar stadyumda canlı tanıklık edecek, milyonlarca futbolsever ise ekran başında bu heyecana ortak olacak. Karşılaşma boyunca Avrupa'nın en iyi futbolcuları sahada yeteneklerini sergilerken, kupa için büyük bir mücadele yaşanacak.

