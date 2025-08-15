Galatasaray'da Nelsson İtalya yolcusu!

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimlerin durumları da yavaş yavaş belli oluyor.



Danimarkalı stoper Victor Nelsson, İtalyan kulübü Verona ile anlaşmaya vardı ve bu transferin de en kısa süre içinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.



BONSERVİS BEKLENTİSİ 4 MİLYON EURO



Nelsson, İtalyan ekibi Verona ile anlaşırken, bonservis beklentisinin 4 milyon euro olduğu öğrenildi.



