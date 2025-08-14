Haber Tarihi: 14 Ağustos 2025 16:14 - Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2025 16:14

Beşiktaş - St. Patrick's maçı hangi kanalda yayınlanacak? | HT Spor nereden, nasıl izlenir, hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında İrlanda temsilcisi St. Patrick's Athletic ile İstanbul'da karşılaşıyor. İlk maçı deplasmanda 4-1 kazanan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde galibiyet alarak play-off turuna adını yazdırmak istiyor. Futbolseverler ise "Beşiktaş - St. Patrick's maçı nasıl izlenir?", "Beşiktaş maçı nereden canlı izlenir?" sorularına yanıt arıyor. İşte yayın bilgileri, platform detayları ve izleme yolları...

Beşiktaş - St. Patrick's Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçı canlı yayında! Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, Avrupa'da bir üst tura çıkma mücadelesinde taraftarıyla buluşuyor. İstanbul'da oynanacak bu kritik karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Beşiktaş - St. Patrick's maçı HT Spor canlı izleme linki" ve "Beşiktaş maçı canlı izle" gibi aramalar yapıyor.

BEŞİKTAŞ - ST. PATRICK'S MAÇI NEREDEN, NASIL İZLENİR?

📺 Resmî Yayıncı Kanal: HT Spor
🔒 Yayın Türü: Şifreli (Üyelik gereklidir)
📡 Açık Kanalda Var mı?: Hayır

📱 İzlenebilir Cihazlar:

Kablo TV / Uydu üzerinden HT Spor yayını

Web tarayıcısı (bilgisayar)

Mobil uygulama (iOS, Android)

Akıllı televizyonlar (Samsung, LG, Android TV)

Maçı izlemek için HT Spor'a abone olunmalı. Yayına erişim sağladıktan sonra karşılaşma canlı olarak takip edilebilir.

BEŞİKTAŞ - ST. PATRICK'S MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ STADYUMDA?

Beşiktaş ile St. Patrick's Athletic arasındaki rövanş mücadelesi, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Antonio Nobre yönetecek. Yardımcılıklarını Paulo Soares ve Nuno Manso yapacak.

İLK MAÇ SONUCU

İlk karşılaşma, 8 Ağustos 2025 Perşembe günü Dublin'deki Richmond Park Stadyumu'nda oynandı ve Beşiktaş sahadan 4-1 galip ayrıldı. Bu mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskås yönetmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham

St. Patrick's: Anang, McLaughlin, Redmond, Grivosti, McClelland, Leavy, Lennon, Crowe-Baggley, Elbouzedi, Simon Power, Melia
