Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz planı!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gündemden düşmüyor.



Milli yıldızı bir süre önce gözüne kestiren Suudi Arabistan kulübü NEOM, iki tarafa da sözlü olarak teklifini iletti.



Araplar, Galatasaray'a 40 milyon euro bonservis bedeli, oyuncuya da senelik 10 milyon euro net maaş önerdi.

NEOM Kulübü, sarı kırmızılı oyuncu için yaptığıbonservis bedeli teklifiniçıkardı. Ancak Dursun Özbek yönetimi,altına inmeyeceğini bildirdi.Oyuncu cephesinde ise kafalar karıştı. Sebebi de Galatasaray'dancivarında bir rakam alan Barış Alper Yılmaz'a yıllıkönerilmesi.Eğer NEOM ya da başka bir kulüp sarı-kırmızılıların talep ettiği rakamlara ulaşır ve söz konusu ayrılık gerçekleşirse, yönetim B planını devreye sokacak.Bu senaryoya göretransferi askıya alınacak, kaleye Trabzonspor'dantransfer edilecek ve Barış'ın boşluğunu doldurmak için dünyaca ünlü bir yabancı yıldız kadroya katılacak. Ancak bu ihtimalin şu an için yalnızca söylentiden ibaret olduğu ifade ediliyor.Teknik direktörun asla gönderilmesini istemediğiile yönetimin masaya oturup yıllık ücretini 3,5 - 4 milyon avro civarında bir rakama çıkarması bekleniyor.Her ne kadar bazı Galatasaraylı üyelerdese de Okan Buruk ve yöneticilerin büyük çoğunluğugörüşünde. Ki satış olursa yüzde 20'si Keçiörengücü'ne gidecek.