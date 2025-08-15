15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
20:00
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
21:00
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
17:30
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
19:00
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
20:00

Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz planı!

Transferde hazırlıkları devam eden ve kaleci arayışında olan Galatasaray bir yandan Barış Alper Yılmaz'a gelen teklifleri değerlendiriyor.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gündemden düşmüyor.

Milli yıldızı bir süre önce gözüne kestiren Suudi Arabistan kulübü NEOM, iki tarafa da sözlü olarak teklifini iletti.

Araplar, Galatasaray'a 40 milyon euro bonservis bedeli, oyuncuya da senelik 10 milyon euro net maaş önerdi.



NEOM Kulübü, sarı kırmızılı oyuncu için yaptığı 25 milyon avroluk bonservis bedeli teklifini 35 milyon avroya çıkardı. Ancak Dursun Özbek yönetimi, 50 milyon avro altına inmeyeceğini bildirdi.

Oyuncu cephesinde ise kafalar karıştı. Sebebi de Galatasaray'dan 2,8 milyon avro civarında bir rakam alan Barış Alper Yılmaz'a yıllık 10 milyon avro önerilmesi.

GALATASARAY'IN B PLANI

Eğer NEOM ya da başka bir kulüp sarı-kırmızılıların talep ettiği rakamlara ulaşır ve söz konusu ayrılık gerçekleşirse, yönetim B planını devreye sokacak.

Bu senaryoya göre Ederson transferi askıya alınacak, kaleye Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır transfer edilecek ve Barış'ın boşluğunu doldurmak için dünyaca ünlü bir yabancı yıldız kadroya katılacak. Ancak bu ihtimalin şu an için yalnızca söylentiden ibaret olduğu ifade ediliyor.

KEÇİÖRENGÜCÜ BEKLİYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un asla gönderilmesini istemediği Barış Alper ile yönetimin masaya oturup yıllık ücretini 3,5 - 4 milyon avro civarında bir rakama çıkarması bekleniyor.

Her ne kadar bazı Galatasaraylı üyeler "35 milyon avro ciddi bir bonservis geliri ve rekor" dese de Okan Buruk ve yöneticilerin büyük çoğunluğu "Eğer satarsak onun gibi bir oyuncuyu 40 milyon avro versek de bulamayız" görüşünde. Ki satış olursa yüzde 20'si Keçiörengücü'ne gidecek. 

 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.