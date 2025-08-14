BEŞİKTAŞ - ST. PATRICK'S MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ

Beşiktaş - St. Patrick's Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçı canlı yayında! Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükselebilmek için St. Patrick's karşısında kritik bir sınav veriyor. İstanbul'da oynanacak bu zorlu mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler, "Beşiktaş - St. Patrick's maçı HT Spor canlı izleme linki" ve "Beşiktaş maçı canlı izle" gibi aramalar yapıyor. Peki, Beşiktaş - St. Patrick's maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın detayları, üyelik bilgileri ve maç izleme ekranı...Milyonlarca Beşiktaş taraftarının heyecanla beklediği bu Avrupa sınavı, HT Spor üzerinden canlı yayınlanacak. Ancak bu platforma erişim için üyelik şartı bulunuyor. Maç şifresiz yayınlanmayacak. HT Spor üyeliğiniz varsa bilgisayar, telefon, tablet ve akıllı TV'ler üzerinden karşılaşmayı yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz.📡 Maç uydu üzerinden ya da herhangi bir şifresiz TV kanalından yayınlanmayacaktır.Konferans Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Beşiktaş, rövanş maçına taraftarı önünde çıkıyor. Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda İrlanda'nın güçlü temsilcisi St. Patrick's ile karşılaşıyor. Zorlu mücadele, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 21.00'de, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.Maçın hakem kadrosu da UEFA tarafından açıklandı. Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Antonio Nobre maçın orta hakemi olacak. Yardımcıları ise Paulo Soares ve Nuno Manso olarak belirlendi.Beşiktaş, ilk maçta deplasmanda 4-1 kazandığı mücadelede, rövanşta da galibiyet alarak play-off turuna adını yazdırmak istiyor.Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, AbrahamSt. Patrick's: Anang, McLaughlin, Redmond, Grivosti, McClelland, Leavy, Lennon, Crowe-Baggley, Elbouzedi, Simon Power, MeliaBeşiktaş - St. Patrick's Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçını canlı izlemek için HT Spor platformunu tercih edebilirsiniz.