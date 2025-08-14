14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
2-0
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
5-6
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
0-1UZS
14 Ağustos
Brann-Haecken
0-1
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
1-2
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
3-1
14 Ağustos
Drita-FCSB
1-3
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
2-1
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
3-4
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
2-0
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
2-1
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-2
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
0-2
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
1-3UZS
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
1-1
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
2-4
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
3-2

Fenerbahçe flaş gelişme: Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçe, Benfica ile Kerem Aktürkoğlu transferi için anlaşma sağlamasına rağmen teklifini geri çekti. Benfica, bu duruma sert tepki gösterdi ve görüşmelere ara verdi.

14 Ağustos 2025 19:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Kerem Aktürkoğlu transferde sürpriz bir adım attığı öne sürüldü.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile 22,5 milyon euro + 2,5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya varmasına rağmen, bugün yaptığı teklifi geri çekti.

UÇUŞ PLANI İPTAL EDİLDİ


Habere göre bu gelişme sonrası Kerem'in Portekiz'e uçuş planı iptal edildi. Benfica kulübü, Fenerbahçe'nin bu tavrına sert tepki göstererek transfer görüşmelerine ara verdi.

18 MİLYON EUROLUK YENİ TEKLİF

Öte yandan 25 milyon euroluk teklifini geri çeken Fenerbahçe'nin, Kerem Aktürkoğlu için 18 milyon euro civarında yeni bir resmi teklif yaptığı, Benfica'nın ise teklifi değerlendirmeye almadığı belirtildi. 

PORTEKİZ PERFORMANSI

Benfica'ya geçen sezon transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, Portekiz temsilcisinde 54 maçta 16 gol attı ve 13 asist yaptı. 

 
