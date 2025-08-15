15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
20:00
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
21:00
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
17:30
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
19:00
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
20:00

Fenerbahçe, Tielemans için pazarlık yapıyor!

Fenerbahçe, Aston Villa'nın yıldız orta sahası Youri Tielemans için yoğun mesai harcıyor. Transferde büyük mesafe kat eden Fenerbahçe, oyuncunun ayrılık isteğini avantaja çevirmek istiyor.

15 Ağustos 2025 08:58 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2025 09:02
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, Tielemans için pazarlık yapıyor!
Fenerbahçe, orta saha takviyesinde gaza bastı.

Sarı-lacivertli takım, Aston Villa'nın yıldızı Youri Tielemans için büyük mesafe kat etti.

ASTON VILLA 35, FENERBAHÇE 25 DİYOR!

Belçikalı oyuncunun kulübünden ayrılmak istediği ve Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı öğrenilirken, Aston Villa'nın bonservis beklentisi ise transferin önündeki en büyük zorluk.



İngiliz ekibi, 35 milyon Euro isterken Fenerbahçe cephesi ise bunun mümkün olmadığını ve 25 milyon Euro seviyesine inmesini istiyor. Tielemans'a İngiltere Premier Lig'den de teklifler olduğu öğrenildi.

61 KEZ SKORU DEĞİŞTİRDİ

İngiltere'de Leicester ve Aston Villa formaları giyen 28 yaşındaki oyuncu, toplam 219 kez Premier Lig'de sahaya çıktı. 26 kez ağları sarsan Belçikalı futbolcu, 35 defa da asist yaptı. Toplamda 61 kez skora etki etti.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
