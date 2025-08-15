Fenerbahçe, Tielemans için pazarlık yapıyor!

Fenerbahçe, orta saha takviyesinde gaza bastı.





Sarı-lacivertli takım, Aston Villa'nın yıldızı Youri Tielemans için büyük mesafe kat etti.



ASTON VILLA 35, FENERBAHÇE 25 DİYOR!





Belçikalı oyuncunun kulübünden ayrılmak istediği ve Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı öğrenilirken, Aston Villa'nın bonservis beklentisi ise transferin önündeki en büyük zorluk.

İngiliz ekibi, 35 milyon Euro isterken Fenerbahçe cephesi ise bunun mümkün olmadığını ve 25 milyon Euro seviyesine inmesini istiyor. Tielemans'a İngiltere Premier Lig'den de teklifler olduğu öğrenildi.





61 KEZ SKORU DEĞİŞTİRDİ





İngiltere'de Leicester ve Aston Villa formaları giyen 28 yaşındaki oyuncu, toplam 219 kez Premier Lig'de sahaya çıktı. 26 kez ağları sarsan Belçikalı futbolcu, 35 defa da asist yaptı. Toplamda 61 kez skora etki etti.



