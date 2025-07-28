DGS sınav sonuçları 2025: DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için gözler artık ÖSYM'den yapılacak olan duyuruya çevrildi. On binlerce ön lisans mezunu öğrencinin katılım sağladığı DGS sınavı, öğrencilere 2 yıllık ön lisans diplomalarını 4 yıllık lisans düzeyine taşımalarına yardımcı olacak. Öğrenciler DGS sınavından aldıkları puanların ardından 4 yıllık bölümler için tercihte bulunacak. Peki, 2025 DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS), önlisans mezunlarının lisans programlarına geçişini sağlayan önemli bir sınav olma özelliği taşıyor. 2025 yılı DGS oturumu 20 Temmuz tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınavın ardından şimdi en çok merak edilen konu, DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı oldu.

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre; 2025 DGS sonuçları 14 Ağustos Perşembe günü erişime açılacak.

Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM, tercih kılavuzunu yayımlayarak adayların tercih sürecini başlatacak. Adaylar, puanları ve başarı sıralamalarına göre devlet ya da vakıf üniversitelerindeki lisans programlarına yerleşme şansı elde edecek.