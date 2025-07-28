Haber Tarihi: 28 Temmuz 2025 17:13 -
Güncelleme Tarihi:
28 Temmuz 2025 17:13
DGS sınav sonuçları 2025: DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Önlisans mezunlarının dört yıllık bölümlere geçiş yapabilmek için katıldığı 2025 DGS sınavının ardından gözler sonuç açıklama tarihine çevrildi. Adaylar, "2025 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabını merak ediyor. DGS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasıyla birlikte tercih dönemi başlayacak. Peki, 2025 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için gözler artık ÖSYM'den yapılacak olan duyuruya çevrildi. On binlerce ön lisans mezunu öğrencinin katılım sağladığı DGS sınavı, öğrencilere 2 yıllık ön lisans diplomalarını 4 yıllık lisans düzeyine taşımalarına yardımcı olacak. Öğrenciler DGS sınavından aldıkları puanların ardından 4 yıllık bölümler için tercihte bulunacak. Peki, 2025 DGS tercihleri ne zaman başlayacak?
2025 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS), önlisans mezunlarının lisans programlarına geçişini sağlayan önemli bir sınav olma özelliği taşıyor. 2025 yılı DGS oturumu 20 Temmuz tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınavın ardından şimdi en çok merak edilen konu, DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı oldu.
ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre; 2025 DGS sonuçları 14 Ağustos Perşembe günü erişime açılacak.
DGS 2025 SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM, tercih kılavuzunu yayımlayarak adayların tercih sürecini başlatacak. Adaylar, puanları ve başarı sıralamalarına göre devlet ya da vakıf üniversitelerindeki lisans programlarına yerleşme şansı elde edecek.
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