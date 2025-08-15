Fenerbahçe'ye sürpriz teklif! Takefusa Kubo gündemde

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, sürpriz bir isim gündeme geldi.





Real Sociedad forması giyen Japon yıldız Takefusa Kubo, menajerler aracılığıyla Sarı-Lacivertli kulübe önerildi.





Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olan Kubo'nun, İspanyol kulübü Real Sociedad'dan ayrılmak istediği belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon İspanya temsilcisinde 52 maça çıkan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, bu süreçte 7 gol ve 4 asist üreterek dikkat çeken bir performans ortaya koydu.

44 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ



Kubo'nun adı Fenerbahçe ile anılmaya başlarken, yönetimin bu transferde son sözü teknik direktör Jose Mourinho'ya bıraktığı öğrenildi.



Portekizli hocanın raporu doğrultusunda resmi adımların atılması bekleniyor. 1.73 boyundaki Japon oyuncu, ülkesinin milli takım formasını da 44 kez terletti ve bu karşılaşmalarda 7 gol kaydetti.



Kubo'nun Sociedad ile 2029 yılına kadar sözleşmesi mevcut.



