14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
2-0
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
5-6
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
0-1UZS
14 Ağustos
Brann-Haecken
0-1
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
1-2
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
3-1
14 Ağustos
Drita-FCSB
1-3
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
2-1
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
3-4
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
2-0
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
2-1
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-2
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
0-2
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
1-3UZS
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
1-1
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
2-4
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
3-2

Galatasaray, Ainsley Maitland-Niles için devrede!

Galatasaray'ın Lyon'un İngiliz oyuncusu Ainsley Maitland-Niles için transfer çalışması başlattığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların, 27 yaşındaki futbolcu için kısa süre içinde teklif yapması bekleniyor.

calendar 14 Ağustos 2025 23:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Ainsley Maitland-Niles için devrede!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, sağ bek mevkisi için gündemine aldığı isim ortaya çıktı.

RMC Sport'un haberine göre Galatasaray, Olympique Lyon forması giyen Ainsley Maitland-Niles'i kadrosuna katmak istiyor.

RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI

Sarı-kırmızılı yönetimin, İngiliz oyuncu için Fransız ekibine resmi teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.

GÖRÜŞMELER YOĞUNLAŞTI

27 yaşındaki Maitland-Niles, 2023 yazında Lyon'a transfer olmuş ve kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelmişti. Galatasaray'ın oyuncuyla birkaç kez temas kurduğu, son dönemde bu görüşmelerin yeniden yoğunlaştığı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Lyon formasıyla 44 maça çıkan İngiliz oyuncu, 1 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen Maitland-Niles'ın Lyon ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


KARİYERİ

20 Ağustos 1997'de Londra'da doğan Jamaika asıllı İngiliz futbolcu, kariyerine Arsenal'in altyapısında başladı.

Maitland-Niles, kariyeri boyunca Arsenal, Ipswich Town, West Bromwich Albion, Roma, Southampton ve Lyon'da forma giydi.

 

 

 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.