15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
20:00
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
21:00
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
17:30
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
19:00
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
20:00

Lille'den Diego Carlos hamlesi

Fransız ekibi LOSC Lille, Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Diego Carlos'un transfer şartlarını öğrenmek için girişimde bulundu.

calendar 15 Ağustos 2025 15:04 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2025 15:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Diego Carlos için bir transfer gelişmesi yaşandı.

Foot Mercato'nun haberine göre, Ligue 1 temsilcisi LOSC Lille, Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı savunmacı Diego Carlos'un transfer şartlarını sordu. 

Tarafların, 33 yaşındaki stoperin satın alma opsiyonlu kiralık transferi konusunda ileri aşamada görüşmeler yürüttüğü öğrenildi. Oyuncunun da Fransa'ya transfer olmaya sıcak baktığı ve transfere onay verdiği kaydedildi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
