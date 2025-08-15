Beşiktaş'ta Elan Ricardo, Brezilya yolcusu!

Beşiktaş'ta istediği süreleri alamayan Kolombiyalı oyuncu Elan Ricardo hakkında bir gelişme yaşandı.



Brezilya temsilcisi Athletico Paranaense ile genç orta saha oyuncusu Elan Ricardo'nun 1 yıllığına kiralanması için anlaşma sağladı.



Ertan Süzgün'ün haberine göre; Elan Ricardo'nun Athletico Paranaense'ye transferinde yaklaşık 5 milyon euro değerinde satın alma opsiyonu bulunacak.



Brezilya temsilcisinin, genç oyuncunun performansına bağlı olarak bu opsiyonu kullanabileceği ifade edildi.







