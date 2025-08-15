15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
20:00
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
21:00
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
17:30
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
19:00
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
20:00

Burhan Eşer transfer hakkında konuştu!

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, Sivasspor deplasmanı öncesi transferle ilgili açıklamalarda bulundu.

calendar 15 Ağustos 2025 14:15
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Burhan Eşer transfer hakkında konuştu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 1'inci Lig'de sezona evinde Pendikspor'la 1-1 berabere kalarak başlayan Bodrum Futbol Kulübü'nde teknik direktör Burhan Eşer, Sivasspor deplasmanı öncesi transferle ilgili açıklama yaptı.

Süper Lig'den düştükten sonra yabancı kontenjanı nedeniyle takımda sözleşmesi devam eden oyuncularla ilgili sıkıntıları olduğunu hatırlatan Burhan Eşer, "Transfer dönemi devam ediyor ve her an her şey olabilir. Gidenler de olabilir gelenler de olabilir, her sürprize açık olmak gerekir. Puşcaş ve Okita halen kadromuzda yer alıyor. Alt lige düştüğümüz için yabancı oyuncu sayımız ile ilgili sıkıntılarımız var. İkisi de profesyonel oyuncularımız ve bizimle beraber çalışıyorlar. Görüştükleri takımlar var, onlarla anlaşabilirlerse ayrılabilirler, süreç neyi gösterir göreceğiz" dedi.

Bodrum FK sezon öncesi Üzeyir, Erkan, Süleyman, Bardhi, Gökhan, Celustka, Haqi Osman, Halil İbrahim, Eray, Ali Eren, Herelle olmak üzere 4'ü yabancı 11 isimle yollarını ayırıp yalnız Ali Habeşoğlu ve Berşan Yavuzay'ı almıştı. Yeşil-beyazlılarda pazar günü Sivasspor maçında kazanan taraf olmak istediklerini söyleyen Burhan Eşer, "Geçen hafta alınan beraberlik bizim için iç sahada 2 puan kayıp olarak görünüyor. Ligin ilk maçları hep zor olur, ona rağmen 4-5 net pozisyon vardı ve galibiyete yakın olan taraf bizdik. Lig uzun maraton, oyun anlamında bence sahada istediğimiz şeyleri yaptık. Oyuncularımın isteği ve arzusu bizim için önemliydi. Sivasspor köklü bir camia, her zaman zor bir deplasman. Ben de orada uzun yıllar bulundum ve yakından takip ediyorum. Sivas her zaman iyi takım olmuştur. Biz de iyi hazırlanıyoruz inşallah oradan istediğimiz sonuçla ayrılırız" diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.