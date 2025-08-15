-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
Rennes - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? | Rennes - Marsilya maçı canlı izle şifresiz
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2025 11:38 -
Güncelleme Tarihi:
15 Ağustos 2025 11:38
Rennes - Marsilya maçını ücretsiz CBC Sport izle | Rennes - Marsilya maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. CBC Sport'tan canlı izlenebilecek olan Rennes - Marsilya maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Rennes - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Rennes - Marsilya maçı canlı yayın izleme detayları
Fransa Ligue 1'de bu hafta Rennes ve Marsilya karşı karşıya gelecek. Mücadele CBC Sport ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "CBC Sport canlı izle, CBC Sport şifresiz" araması yapıyor. Rennes - Marsilya maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
RENNES - MARSILYA MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
Rennes - Marsilya maçını şifresiz ve canlı izlemek için CBC Sport'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, CBC Sport'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.
RENNES - MARSILYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
RENNES - MARSILYA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Fransa Ligue 1'de bu Rennes, Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Rennes - Marsilya maçı CBC Sport üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak.
RENNES - MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Rennes - Marsilya maçı 15 Ağustos Cuma günü saat 21:45'da oynanacak mücadele, CBC Sport kanalından canlı olarak izlenebilecek.
