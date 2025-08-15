15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
20:00
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
21:00
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
17:30
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
19:00
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
20:00

Nordi Mukiele'nin yeni durağı İngiltere

Sunderland, Paris Saint-Germain'de görev yapan Nordi Mukiele ile prensip anlaşmasına vardı.

calendar 15 Ağustos 2025 14:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Nordi Mukiele'nin yeni durağı İngiltere
Premier Lig'e uzun süre sonra geri dönen Sunderland, transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor.

İngiliz ekibi, ismi Beşiktaş ile de anılan Nordi Mukiele transferinde mutlu sona çok yakın.

Fabrice Hawkins'in edindiği bilgilere göre, Sunderland, 27 yaşındaki Fransız Nordi Mukiele ile prensip anlaşmasına vardı.

Kırmızı-beyazlılar bu takviye sonrası bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Granit Xhaka ile Nordi Mukiele'yi yeniden buluşturabilir.

2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız oyuncunun 10 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.



  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
