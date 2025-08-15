Nordi Mukiele'nin yeni durağı İngiltere

Premier Lig'e uzun süre sonra geri dönen Sunderland, transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor.



İngiliz ekibi, ismi Beşiktaş ile de anılan Nordi Mukiele transferinde mutlu sona çok yakın.



Fabrice Hawkins'in edindiği bilgilere göre, Sunderland, 27 yaşındaki Fransız Nordi Mukiele ile prensip anlaşmasına vardı.



Kırmızı-beyazlılar bu takviye sonrası bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Granit Xhaka ile Nordi Mukiele'yi yeniden buluşturabilir.



2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız oyuncunun 10 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.







