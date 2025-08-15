Derrick Köhn'ün menajeri İstanbul'a geldi!

Galatasaray 'da kadroda düşünülmeyen Alman oyuncu Derrick Köhn ile ilgili bir gelişme yaşandı.

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Galatasaray forması giyen Derrick Köhn'ün temsilcisi, transfer süreciyle ilgili görüşmeler yapmak amacıyla İstanbul'a geldi.Sarı-kırmızılı yönetim ile oyuncunun geleceğini değerlendirecek olan menajerin, teklifleri ve olası ayrılık ihtimallerini masaya yatıracağı öğrenildi.Köln ve Werder Bremen'den teklif alan Derrick Köhn'ün 48 saat içinde Almanya'ya giderek transfer olması ve kulübe 5 milyon euro kazandırması bekleniyor.Derrick Köhn için Almanya'dan Werder Bremen ile Köln'ün ilgili olduğu ve Galatasaray'a iletilen teklifin 4 milyon eurosu garanti, 1 milyon eurosu bonus olmak üzere toplam 5 milyon euro olduğu belirtildi.Sarı kırmızılıların rakamı biraz daha yukarı çekmek istediği bildirildi. Köhn de Hannover 96'dan 3 milyon 350 bin euro karşılığında transfer edilmişti.