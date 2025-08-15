15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
20:00
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
21:00
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
17:30
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
19:00
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
20:00

Denizlispor lige katılacak

Denizlispor, Bölgesel Amatör Ligi'ne katılmak için Futbol Federasyonu tarafından belirlenen toplam 500 bin TL teminat ve katılım bedelini son gün ödedi.

calendar 15 Ağustos 2025 14:18
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Denizlispor lige katılacak
Bölgesel Amatör Lig'e düşen Denizlispor'un lige katılamama tehlikesinin önüne son gün geçildi.

Bölgesel Amatör Lig'e katılmak için Futbol Federasyonu tarafından belirlenen toplam 500 bin TL teminat ve katılım bedeli son gün ödenebildi.

Geçen sezonki kadrosu dağılan yeşil-siyahlıların mevcut kadrosunda altyapıdan gençler yer alıyor. Takımdan ayrılan isimlerden son olarak Deniz Kodal transferde Karabük İdmanyurdu'yla anlaştı. Denizlispor'da yeni yönetim ise 19 Ağustos Salı günü seçilecek. Kongrede eski başkanlardan Süleyman Urkay ve Erhan Ergil'in yarışması bekleniyor.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
