Denizlispor lige katılacak

Bölgesel Amatör Lig'e düşen Denizlispor'un lige katılamama tehlikesinin önüne son gün geçildi.



Bölgesel Amatör Lig'e katılmak için Futbol Federasyonu tarafından belirlenen toplam 500 bin TL teminat ve katılım bedeli son gün ödenebildi.



Geçen sezonki kadrosu dağılan yeşil-siyahlıların mevcut kadrosunda altyapıdan gençler yer alıyor. Takımdan ayrılan isimlerden son olarak Deniz Kodal transferde Karabük İdmanyurdu'yla anlaştı. Denizlispor'da yeni yönetim ise 19 Ağustos Salı günü seçilecek. Kongrede eski başkanlardan Süleyman Urkay ve Erhan Ergil'in yarışması bekleniyor.



