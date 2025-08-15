15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
20:00
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
21:00
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
17:30
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
19:00
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
20:00

Manisa FK'da gündem yine devir

TFF 1. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü'nden yönetimin yine devredileceği öğrenildi. Kulübün, kentte inşaat şirketi olan İsa Özdemir'e devredilmesi bekleniyor.

Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 1'inci Lig'deki Ege temsilcilerinden Manisa Futbol Kulübü'nde yönetimin yine devredileceği öğrenildi.

Geçen sezon Mevlüt Aktan ve Buket Aktan'dan yönetimi iş insanı olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkan Vekili Ersin Öztaş'a devredilen siyah-beyazlı kulüpte yine devir gündemi var. Geçen sezon küme düşmekten son hafta kurtulan, sezona yeni transferleriyle Ümraniyespor'a deplasmanda yenilerek başlayan Manisa FK'nın kentte inşaat şirketi olan İsa Özdemir'e devredilmesi bekleniyor. Kulübün hisselerinin yarısının Öztemir'in şirketi tarafından satın alındığı iddia edildi.

Henüz resmi satış işlemlerinin yapılmadığı, gerekli evrakların tamamlanmasının ardından birkaç gün içinde satışın resmileşeceği belirtildi. Kulübün başkanlığına da kentte bir dönem siyasete de atılan İsa Özdemir'in geleceği öğrenildi. Manisa FK sezon öncesi 10 transfer yapmıştı.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
