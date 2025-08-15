Manisa FK'da gündem yine devir

TFF 1'inci Lig'deki Ege temsilcilerinden Manisa Futbol Kulübü'nde yönetimin yine devredileceği öğrenildi.



Geçen sezon Mevlüt Aktan ve Buket Aktan'dan yönetimi iş insanı olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkan Vekili Ersin Öztaş'a devredilen siyah-beyazlı kulüpte yine devir gündemi var. Geçen sezon küme düşmekten son hafta kurtulan, sezona yeni transferleriyle Ümraniyespor'a deplasmanda yenilerek başlayan Manisa FK'nın kentte inşaat şirketi olan İsa Özdemir'e devredilmesi bekleniyor. Kulübün hisselerinin yarısının Öztemir'in şirketi tarafından satın alındığı iddia edildi.



Henüz resmi satış işlemlerinin yapılmadığı, gerekli evrakların tamamlanmasının ardından birkaç gün içinde satışın resmileşeceği belirtildi. Kulübün başkanlığına da kentte bir dönem siyasete de atılan İsa Özdemir'in geleceği öğrenildi. Manisa FK sezon öncesi 10 transfer yapmıştı.