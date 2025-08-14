Beşiktaş - St. Patrick's maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

MUHTEMEL 11'LER

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi 89 27 19 43 89 153 UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 133 57 25 51 209 180 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Avrupa Konferans Ligi 13 8 1 4 25 20 TOPLAM 255 96 49 110 344 391

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek.Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetecek. Karşılaşma, HT Spor'dan naklen yayınlanacak.İlk maçta deplasmanda 4-1 galip gelen siyah-beyazlı futbol takımı, sahasında da kazanarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Arroyo, Rafa, Mario, AbrahamAnang, McLaughlin, Redmond, Grivosti, McClelland, Forrester, Lennon, Leavy, Mulraney, Power, MeliaBeşiktaş'ın İngiliz santrforu Tammy Abraham, St. Patrick's ile oynanan ilk maçta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.Karşılaşmanın ilk yarısında, 29 dakikada üç gol bularak "hat trick" yapan Abraham, taraftarlarından tam not aldı.Bu sezon oynadığı 3 maçta 4 gol kaydeden İngiliz futbolcu, St. Patrick's ile oynanacak rövanşta da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in en büyük kozlarından biri.Siyah-beyazlı takımda, St. Patrick's maçı öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Mustafa Hekimoğlu, İrlanda temsilcisi karşısında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den görev bekleyecek.Beşiktaş, St. Patrick's karşısında 4-1 galip geldiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için büyük avantaja sahip.İrlanda ekibi önünde siyah-beyazlı takımın alacağı tüm galibiyetler ve beraberliklerin yanı sıra 2 farklı yenilgiler Beşiktaş'a play-off turunu getirecek.Siyah-beyazlıların 90 dakikayı üç farklı geride tamamlaması halinde mücadele uzatmalara gidecek.Öte yandan alacağı dört farklı her yenilgide Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda edecek.Siyah-beyazlı takımın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's'i geçmesi durumunda ise muhtemel rakipleri belli oldu.Beşiktaş, play-off turunda Astana (Kazakistan)-Lausanne (İsviçre) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.Lausanne, sahasındaki ilk maçta Astana'yı 3-1 yendi.Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile sahasında karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 256. maçına çıkacak.Kulüp tarihinde Avrupa'da 255 müsabakada 96 galibiyet alan siyah-beyazlı futbol takımı, 49 beraberlik ve 110 yenilgi yaşadı.Beşiktaş, Avrupa'da 344 gol kaydederken kalesinde 391 gol gördü.Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında sergilediği performans şöyle:Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde 13 karşılaşm yaptı.Siyah-beyazlı takım, 2021-2022 sezonundan itibaren düzenlenmeye başlayan Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda 8 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.Rakipleriyle 1 kez berabere kalan Beşiktaş, 4 maçta ise mağlup oldu.Organizasyonda toplamda 25 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 20 gol gördü.Beşiktaş, St. Patrick's karşısındaki rövanş maçında bu organizasyondaki 14. mücadelesine çıkacak.Beşiktaş, İrlanda ekipleriyle ikinci kez karşı karşıya gelecek.Siyah-beyazlı takım, geçen hafta ilk kez bir İrlanda ekibiyle oynadığı müsabakayı 4-1 kazanarak tur için önemli adım attı.Beşiktaş, İstanbul'da oynayacağı rövanş maçında St. Patrick's'i eleyerek Avrupa kupalarında yoluna devam etmek istiyor.St. Patrick's, daha önce Başakşehir ile 2 kez karşı karşıya gelirken 1'er beraberlik ve yenilgi yaşadı.Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-87 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran Beşiktaş, UEFA Kupası'nda 2002-03'te son 8 takım arasında yer aldı.Siyah-beyazlı ekip, 2016-17 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselirken Beşiktaş bu turda penaltılar sonucunda Olimpik Lyon'a elenerek organizasyona veda etti.Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-19 sezonunda elde etti.Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi, B36 Torshavn'ı 6-0 yenerek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.Beşiktaş, 2002-03 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek takımı Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yendi.Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-08 sezonunda Liverpool karşısında yaşadı.Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.Beşiktaş, "Devler Ligi"nde 2000-01 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ekibine, 2016-17'de de Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 6-0'lık skorlarla kaybetti.Siyah-beyazlı ekip, iç sahada ise 1986-87 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nın çeyrek finalinde İzmir'de Dinamo Kiev karşısında sahadan 5-0 mağlup ayrıldı.Beşiktaş, 2023-24 sezonunda UEFA Konferans Ligi grup aşamasında ağırladığı Belçika temsilcisi Club Brugge'e 5-0 yenildi.Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu Oktay Derelioğlu.Beşiktaş formasıyla 1993-99 tarihleri arasında 14 gol atan ilk sıradaki Oktay Derelioğlu'nu, 13'er kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun takip ediyor.Siyah-beyazlı takımda Portekizli kanat oyuncusu Ricardo Quaresma ile Brezilyalı golcü Bobo da Avrupa'da 12'şer gol kaydetti.Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda bulunan oyunculardan Tammy Abraham 4, Rafa Silva ve Joao Mario 3'er, Milot Rashica ve Salih Uçan 2'şer, Moatasem Al-Musrati, Emrecan Terzi, Ernest Muçi, Tayfur Bingöl ve Necip Uysal da birer gol sevinci yaşadı.