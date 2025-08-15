Liverpool - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta? | Liverpool - Bournemouth maçı canlı izle şifresiz

İngiltere Premier Lig'de bu hafta Liverpool ve Bournemouth karşı karşıya gelecek. Mücadele CBC Sport ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "CBC Sport canlı izle, CBC Sport şifresiz" araması yapıyor. Liverpool - Bournemouth maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Liverpool - Bournemouth maçını şifresiz ve canlı izlemek için CBC Sport'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, CBC Sport'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

İngiltere Premier Lig'de bu Liverpool, Bournemouth ile karşı karşıya gelecek. Liverpool - Bournemouth maçı CBC Sport üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak.

Liverpool - Bournemouth maçı 15 Ağustos Cuma günü saat 22:00'da oynanacak mücadele, CBC Sport kanalından canlı olarak izlenebilecek.