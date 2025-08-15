-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
Liverpool - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta? | Liverpool - Bournemouth maçı canlı izle şifresiz
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2025 11:35 -
Güncelleme Tarihi:
15 Ağustos 2025 11:35
Liverpool - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta? | Liverpool - Bournemouth maçı canlı izle şifresiz
Liverpool - Bournemouth maçını ücretsiz CBC Sport izle | Liverpool - Bournemouth maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. CBC Sport'tan canlı izlenebilecek olan Liverpool - Bournemouth maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Liverpool - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Liverpool - Bournemouth maçı canlı yayın izleme detayları
İngiltere Premier Lig'de bu hafta Liverpool ve Bournemouth karşı karşıya gelecek. Mücadele CBC Sport ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "CBC Sport canlı izle, CBC Sport şifresiz" araması yapıyor. Liverpool - Bournemouth maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
LIVERPOOL - BOURNEMOUTH MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
Liverpool - Bournemouth maçını şifresiz ve canlı izlemek için CBC Sport'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, CBC Sport'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.
LIVERPOOL - BOURNEMOUTH MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
LIVERPOOL - BOURNEMOUTH MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
İngiltere Premier Lig'de bu Liverpool, Bournemouth ile karşı karşıya gelecek. Liverpool - Bournemouth maçı CBC Sport üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak.
LIVERPOOL - BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Liverpool - Bournemouth maçı 15 Ağustos Cuma günü saat 22:00'da oynanacak mücadele, CBC Sport kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.