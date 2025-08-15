Fenerbahçe, Zinchenko transferinde Mourinho kozunu oynuyor!

Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden birine imza atmak üzere.





Sarı-lacivertliler, Arsenal'in Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zinchenko için kulübüyle büyük ölçüde anlaşma sağladı.



Teknik direktör Jose Mourinho'nun ısrarla istediği isimlerin başında gelen 28 yaşındaki oyuncu için Sportif Direktör Devin Özek bizzat Londra'ya giderek Arsenal Sportif Direktörü Andrea Barta ile masaya oturdu.





Fenerbahçe'nin yaptığı 10 milyon Euro'luk teklif sonrası pazarlık süreci başlarken, iki kulüp arasında anlaşmanın detaylarında uzlaşmaya varıldığı öğrenildi. Ancak transferde son anda sürpriz bir gelişme yaşandı. Portekiz devi Porto'nun da devreye girdiği ve henüz resmi teklif yapılmasa da hem Arsenal hem de Zinchenko ile temas kurduğu bildirildi.

ARTETA KADRODA DÜŞÜNMÜYOR





Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın yeni sezon planlamasında yer almayan Zinchenko, geleceğiyle ilgili kararını kısa süre içinde vermeye hazırlanıyor. Deneyimli oyuncunun kalması halinde, Londra ekibinde forma şansı bulamayacağı kesinleşmiş durumda. Bu durum, transfer sürecinde Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor.





ZINCHENKO BONSERVİSİNİ BEKLİYOR





Öte yandan Zinchenko'nun bir diğer seçeneği ise sezonu Arsenal'da tamamlayarak sözleşmesinin sona ermesini beklemek. Bu senaryoda yıldız futbolcu, 2026 yazında bonservisini eline alarak serbest kalmayı planlıyor. Ancak Fenerbahçe cephesi bu riski göze almak istemiyor ve transferi bu yaz sonuçlandırmak için tüm kozlarını oynuyor.





MOURINHO ETKİSİ DEVREYE GİRİYOR





Fenerbahçe Yönetimi, bu kritik transferde en büyük kozunu sahaya sürmeye hazırlanıyor: Jose Mourinho. Sarı-lacivertliler, son dönemde gerçekleştirdikleri birçok transferde etkili olan Portekizli teknik adamın ismini, Zinchenko'yu ikna sürecinde de kullanmayı planlıyor.





Kariyerine 10 numara olarak başlayan, ardından orta sahaya evrilen Zinchenko, Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City döneminde sol bek olarak görev almaya başlamıştı. Son yıllarda bu pozisyonda istikrar yakalayan Ukraynalı oyuncu, çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor.





Transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.



