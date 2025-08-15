Haber Tarihi: 15 Ağustos 2025 11:07 - Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2025 11:07

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 15 Ağustos 2025

Bugün (15 Ağustos) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 15 Ağustos maç takvimi

15 Ağustos Cuma bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 15 Ağustos Cuma günün maçları listesi...

Süper Lig

21:30 Galatasaray - Fatih Karagümrük (beIN Sports 1)

1. Lig

21:30 Serik Spor - Ümraniyespor (TRT Spor)

İngiltere Premier Lig

22:00 Liverpool - Bournemouth

İspanya LaLiga

20:00 Girona - Rayo Vallecano (S Sport Plus)

22:30 Villarreal - Real Oviedo (S Sport Plus)

Fransa Ligue 1

21:45 Rennes - Marsilya
