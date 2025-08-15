Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 15 Ağustos 2025

15 Ağustos Cuma bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 15 Ağustos Cuma günün maçları listesi...



BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?



15 Ağustos Cuma günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 15 Ağustos maç takvimi



15 AĞUSTOS GÜNÜN MAÇLARI



Süper Lig



21:30 Galatasaray - Fatih Karagümrük (beIN Sports 1)



1. Lig



21:30 Serik Spor - Ümraniyespor (TRT Spor)



İngiltere Premier Lig



22:00 Liverpool - Bournemouth



İspanya LaLiga



20:00 Girona - Rayo Vallecano (S Sport Plus)



22:30 Villarreal - Real Oviedo (S Sport Plus)



Fransa Ligue 1



21:45 Rennes - Marsilya

