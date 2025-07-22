Solskjaer onay verdi; Beşiktaş harekete geçti

Transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak kadrosunu David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü gibi önemli isimlerle güçlendiren Beşiktaş, savunma hattını da sağlamlaştırmak için harekete geçti.
Siyah-Beyazlılar, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Brezilyalı stoper Tuta'yı radarına aldı. Alman basınında çıkan haberlere göre, Kartal, 26 yaşındaki başarılı savunmacının durumunu yakından takip ediyor. 2026 yılına kadar Frankfurt ile kontratı bulunan Tuta için Beşiktaş Yönetimi, kulübüyle yapılacak görüşmeler öncesinde hazırlıklarını tamamladı.
Hem oyuncunun taleplerini hem de Alman ekibinin beklentilerini analiz eden Siyah-Beyazlılar, resmi teklif sürecine girmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon Bundesliga ve Avrupa kupalarında düzenli forma şansı bulan Tuta, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Disiplinli oyun tarzı, fiziksel gücü ve geriden oyun kurma yeteneğiyle öne çıkan Brezilyalı stoper, Frankfurt formasıyla toplamda 187 resmi karşılaşmaya çıktı ve bu süreçte 10 gol, 3 asistlik katkı sağladı.
SOLSKJAER ONAY VERDİ
Piyasa değeri 15 milyon Euro civarında olan tecrübeli savunmacı, hem defanstaki sert yapısı hem de teknik kapasitesiyle Beşiktaş'ın savunma hattına seviye atlatabilecek bir isim olarak değerlendiriliyor.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de transfere onay verdiği ifade ediliyor.
Siyah-Beyazlılar, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Brezilyalı stoper Tuta'yı radarına aldı. Alman basınında çıkan haberlere göre, Kartal, 26 yaşındaki başarılı savunmacının durumunu yakından takip ediyor. 2026 yılına kadar Frankfurt ile kontratı bulunan Tuta için Beşiktaş Yönetimi, kulübüyle yapılacak görüşmeler öncesinde hazırlıklarını tamamladı.
Hem oyuncunun taleplerini hem de Alman ekibinin beklentilerini analiz eden Siyah-Beyazlılar, resmi teklif sürecine girmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon Bundesliga ve Avrupa kupalarında düzenli forma şansı bulan Tuta, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Disiplinli oyun tarzı, fiziksel gücü ve geriden oyun kurma yeteneğiyle öne çıkan Brezilyalı stoper, Frankfurt formasıyla toplamda 187 resmi karşılaşmaya çıktı ve bu süreçte 10 gol, 3 asistlik katkı sağladı.
SOLSKJAER ONAY VERDİ
Piyasa değeri 15 milyon Euro civarında olan tecrübeli savunmacı, hem defanstaki sert yapısı hem de teknik kapasitesiyle Beşiktaş'ın savunma hattına seviye atlatabilecek bir isim olarak değerlendiriliyor.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de transfere onay verdiği ifade ediliyor.