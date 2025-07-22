Neom SC, Evann Guessand için devrede!

Suudi Arabistan ekibi Neom SC, kadro çalışmaları kapsamında Nice'in yıldızını gündemine aldı.
L'Equipe gazetesinin haberine göre; Neom SC, Evann Guessand için OGC Nice ile görüşmelere başladı. Suudi ekibi, Guessand transferini bitirmek istiyor.
FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİYDİ!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, Fildişili oyuncuyla yakından ilgilenmişti ancak bir sonuç alamamıştı.
Guessand, bu yıl Ligue 1'de 42 maçta 13 gol atıp 10 asist yaparak adından söz ettirdi.
L'Equipe gazetesinin haberine göre; Neom SC, Evann Guessand için OGC Nice ile görüşmelere başladı. Suudi ekibi, Guessand transferini bitirmek istiyor.
FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİYDİ!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, Fildişili oyuncuyla yakından ilgilenmişti ancak bir sonuç alamamıştı.
Guessand, bu yıl Ligue 1'de 42 maçta 13 gol atıp 10 asist yaparak adından söz ettirdi.