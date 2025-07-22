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Neom SC, Evann Guessand için devrede!

Neom SC, Evann Guessand transferi için OGC Nice ile görüşmelere başladı.

calendar 22 Temmuz 2025 00:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Neom SC, Evann Guessand için devrede!
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Suudi Arabistan ekibi Neom SC, kadro çalışmaları kapsamında Nice'in yıldızını gündemine aldı.

L'Equipe gazetesinin haberine göre; Neom SC, Evann Guessand için OGC Nice ile görüşmelere başladı. Suudi ekibi, Guessand transferini bitirmek istiyor.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİYDİ!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, Fildişili oyuncuyla yakından ilgilenmişti ancak bir sonuç alamamıştı.

Guessand, bu yıl Ligue 1'de 42 maçta 13 gol atıp 10 asist yaparak adından söz ettirdi.

 

 

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