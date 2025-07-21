Haber Tarihi: 21 Temmuz 2025 14:26 - Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2025 14:26

e-Nabız çöktü mü, MHRS neden açılmıyor?

Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişim sağladığı dijital platformlar olan e-Nabız ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), 21 Temmuz sabah saatlerinden itibaren kullanıcılar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Randevu almak isteyen hastaların sisteme girişte zorluk yaşadığına dair geri bildirimler sosyal medyada artarken, sistemlerin çalışıp çalışmadığı konusu merak konusu oldu. e-Nabız çöktü mü, MHRS neden açılmıyor soruları araştırılmaya başlandı.

e-Nabız çöktü mü, MHRS neden açılmıyor?
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Kısa süreli erişim problemleri yaşanması üzerine "e-Nabız çöktü mü?" ve "MHRS neden açılmıyor?" soruları gündeme geldi. Yetkili kurumlardan resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

E-NABIZ ÇÖKTÜ MÜ?

21 Temmuz sabahı itibarıyla birçok kullanıcı e-Nabız sistemine girişte sorun yaşadığını belirterek sosyal medya platformlarında durumu gündeme taşıdı. Sağlık Bakanlığı'nın dijital sağlık uygulaması olan e-Nabız, vatandaşların tahlil sonuçlarından hastane geçmişine kadar birçok önemli sağlık verisine ulaşmalarını sağlıyor.

Zaman zaman yaşanan yoğunluk ya da teknik güncellemeler, sisteme erişimi zorlaştırabiliyor. Şu an için e-Nabız sisteminin tamamen çöktüğüne dair resmi bir açıklama ise yapılmadı. Geçici bağlantı problemleri yaşanabileceği belirtilirken sistemin kısa süre içinde normale dönmesi bekleniyor.

MHRS NEDEN AÇILMIYOR?

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden doktor ve hastane randevusu almak isteyen birçok kullanıcı, sabah saatlerinden itibaren sistemin açılmadığını veya sayfaların yüklenmediğini belirtti.

MHRS uygulaması ya da internet sitesi üzerinden randevu almak isteyen vatandaşlar ''MHRS neden açılmıyor?'' şikayetinde bulundu.

Erişim problemlerinin, yoğun kullanıcı trafiği ya da sistemde yapılan arka plan teknik güncellemeler nedeniyle ortaya çıktığı tahmin ediliyor.
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