Haber Tarihi: 21 Temmuz 2025 15:09 - Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2025 15:09

YÖK Atlas ne zaman güncellenecek? 2025

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber gözler YÖK Atlas'a çevrildi. Özellikle YÖK Atlas ne zaman güncellenecek? sorusunun cevabı araştırılıyor. Bu güncellemeyle beraber adaylar, güncel taban puanlara, kontenjanlara ve başarı sıralamalarına erişim sağlayabilecek.

YÖK Atlas ne zaman güncellenecek? 2025
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Üniversite adaylarının tercih sürecinde en çok ziyaret ettiği internet sitesi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geliştirilen YÖK Atlas oldu.

Bu yıl üniversitelerin başarı sıralamaları, taban puanları ve kontenjanları merak konusu haline geldi. Peki, YÖK Atlas ne zaman güncellenecek? İşte tüm ayrıntılar..

YÖK ATLAS NE ZAMAN GÜNCELLENECEK?

YÖK Atlas'ın güncelleneceği tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçmiş yıllar baz alındığında sistemin YKS tercih dönemi başlamadan önce güncelleneceği tahmin ediliyor.

2025 YKS ek tercih başvuruları 30 Temmuz - 11 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Bu nedenle YÖK Atlas güncellemesinin 25- 30 Temmuz 2025 tarihleri arasında tamamlanacağı tahmin ediliyor.

YÖK ATLAS GÜNCELLEME NASIL TAKİP EDİLİR?

2025 yılı için YÖK Atlas'ta güncelleme şu an için yapılmamıştır. Bu nedenle YÖK Atlas'ın resmi internet adresi üzerinden sistemin güncellenip güncellenmediğini kontrol edebilirsiniz.

YÖK Atlas'ta güncelleme yapıldığında, konuya ilişkin bir duyuru ana sayfasında yer alacaktır. Ayrıca yeni tercih verileri de sisteme entegre edilecektir.

YÖK ATLAS NEDİR, NEDEN ÖNEMLİDİR?

YÖK Atlas ile üniversitelerin başarı sıralamaları, kontenjan ve doluluk oranları hakkında güncel bir bilgiye sahip olunur. Yani, Türkiye'deki tüm üniversite ve bölümler hakkında detaylı analiz YÖK Atlas ile yapılabilmektedir.

YÖK Atlas'ta en düşük ve en yüksek puanlar, başarı sıralamaları, kontenjan gibi birçok bilgiye rahatlıkla ulaşılır.
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