Labubu nedir, yasaklandı mı, neden tehlikeli?

Bugün 30'dan fazla ülkede fiziksel ve online mağazalarda satılan Labubu bebekleri sadece çocukların değil, yetişkin koleksiyonerlerin de gözdesi oldu. Koleksiyon yapma heyecanı, sosyal medya trendleri ve sınırlı üretim gibi faktörler Labubu'yu cazip kılan bazı unsurlar. Peki, Labubu nedir, yasaklandı mı, neden bu kadar popüler ve pahalı?



LABUBU NEDİR?



Labubu Çin merkezli Pop Mart şirketi tarafından üretilen tasarım bir oyuncak.



İlk olarak Hong Konglu sanatçı Kasing Lung'un "The Monsters" serisinde tanıtılan Labubu kendine has estetiğiyle dikkat çekmişti. Büyük gözleri, sivri kulakları, pelüş gövdesi ve tuhaf gülüşü ile Labubu ''korkun. ama sevimli'' olarak tanımlanmaya başladı.





Üzerinde herhangi bir yazı bulunmayan, ismi bile gerçek bir anlam taşımayan Labubu bebeği aniden hem oyuncak hem de kültürel bir fenomen haline geldi.



Labubu'nun her biri farklı temalara sahip çok sayıda serisi bulunuyor. Labubu bebekleri genellikle "kör kutu" (blind box) sistemiyle satılıyor. Yani kutuyu açana kadar içindeki figür bilinmiyor.



LABUBU YASAKLANDI MI?



Labubu'nun üretiminde yaşanan aksaklıklar ve arz-talep dengesizliği nedeniyle sosyal medyada "yasaklandı mı?" sorusu sık sık gündeme geliyor. Resmi olarak Labubu'ya dair herhangi bir yasaklama kararı getirilmedi.



Pop Mart yetkilileri, ürünlere yönelik yüksek talebin mevcut üretim kapasitelerini aştığını ve bazı bölgelerde geçici kıtlıklar meydana geldiğini açıkladı.

