Haber Tarihi: 04 Temmuz 2025 14:12 - Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2025 14:12

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2025-2026 AÖF sınav takvimi

Anadolu Üniversitesi açıköğretim yaz okulu için kayıtlar son buluyor. Kayıt işlemleri 30 Haziran'da başlayan AÖF yaz okulunda öğrenciler en fazla 5 ders seçebiliyor. Kayıt yaptıracaklar ilk olarak kayıt ücretini ödemeliler. Yaz okulu 16 Ağustos'ta son bulacak ve öğrenciler sınava katılım sağlayacak. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2025-2026 AÖF sınav takvimi
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AÖF takvimine göre öğrenciler yaz okuluna dahil oluyor. Ardından sınavla beraber dönemi noktayacaklar. 2025-2026 eğitim yılı 6 Ekim'de güz dönemi ile başlayacak. Öğrenciler, ''AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?'' sorusuna yanıt arıyor.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıt süreci 30 Haziran'da başladı ve 4 Temmuz Cuma günü saat 22:00'de son bulacak.

aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden ders seçimi yapan öğrenciler Ziraat Bankası'na kayıt ücretini ödemeliler. Son ödeme de 4 Temmuz saat 22.30'a kadardır.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu sınavı 16 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak.

Öğrenciler sınav için ÖBS sistemi üzerinde yer alan ''sınav merkezi tercihi'' sekmesinden 4 Temmuz 'a kadar sınav merkezlerini güncelleyebiliyor.

AÖF SINAV TAKVİMİ 2025-2026

Güz Dönemi

Ara sınav: 6-7 Aralık 2025
Final sınavı: 17-18 Ocak 2026

Bahar dönemi

Ara sınav: 4-5 Nisan 2026
Final sınavı:16-17 Mayıs 2026
Yaz okulu sınavı: 22 Ağustos 2026
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