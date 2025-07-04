AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2025-2026 AÖF sınav takvimi

AÖF takvimine göre öğrenciler yaz okuluna dahil oluyor. Ardından sınavla beraber dönemi noktayacaklar. 2025-2026 eğitim yılı 6 Ekim'de güz dönemi ile başlayacak. Öğrenciler, ''AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?'' sorusuna yanıt arıyor.



AÖF YAZ OKULU KAYITLARI



Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıt süreci 30 Haziran'da başladı ve 4 Temmuz Cuma günü saat 22:00'de son bulacak.



aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden ders seçimi yapan öğrenciler Ziraat Bankası'na kayıt ücretini ödemeliler. Son ödeme de 4 Temmuz saat 22.30'a kadardır.



AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?



AÖF yaz okulu sınavı 16 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak.



Öğrenciler sınav için ÖBS sistemi üzerinde yer alan ''sınav merkezi tercihi'' sekmesinden 4 Temmuz 'a kadar sınav merkezlerini güncelleyebiliyor.



AÖF SINAV TAKVİMİ 2025-2026



Güz Dönemi



Ara sınav: 6-7 Aralık 2025

Final sınavı: 17-18 Ocak 2026



Bahar dönemi



Ara sınav: 4-5 Nisan 2026

Final sınavı:16-17 Mayıs 2026

Yaz okulu sınavı: 22 Ağustos 2026

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