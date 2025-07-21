Trabzonspor'da ayrılık: Tonio Teklic

İspanyol oyuncu Saul Niguez transferi son anda iptal olan Trabzonspor'da ayrılık kesinleşti.
Sabah Spor'un haberine göre; Bordo-mavililer, Hırvat orta saha oyuncusu Tonio Teklic ile plan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
2023 yaz transfer döneminde Hırvatistan Ligi ekiplerinden Varazdin'den 1 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Trabzonspor'a transfer olan Teklic, sırasıyla Fatih Karagümrük ve Erzurumspor'a kiralandı.
Trabzonspor formasıyla sadece 6 maçta görev alabilen Hırvat orta saha, gol katkısı sağlayamadı.
Sabah Spor'un haberine göre; Bordo-mavililer, Hırvat orta saha oyuncusu Tonio Teklic ile plan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
2023 yaz transfer döneminde Hırvatistan Ligi ekiplerinden Varazdin'den 1 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Trabzonspor'a transfer olan Teklic, sırasıyla Fatih Karagümrük ve Erzurumspor'a kiralandı.
Trabzonspor formasıyla sadece 6 maçta görev alabilen Hırvat orta saha, gol katkısı sağlayamadı.