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Trabzonspor'da ayrılık: Tonio Teklic

Trabzonspor, Hırvat oyuncusu Tonio Teklic ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

calendar 21 Temmuz 2025 18:47 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2025 18:50
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da ayrılık: Tonio Teklic
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İspanyol oyuncu Saul Niguez transferi son anda iptal olan Trabzonspor'da ayrılık kesinleşti.

Sabah Spor'un haberine göre; Bordo-mavililer, Hırvat orta saha oyuncusu Tonio Teklic ile plan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

2023 yaz transfer döneminde Hırvatistan Ligi ekiplerinden Varazdin'den 1 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Trabzonspor'a transfer olan Teklic, sırasıyla Fatih Karagümrük ve Erzurumspor'a kiralandı.

Trabzonspor formasıyla sadece 6 maçta görev alabilen Hırvat orta saha, gol katkısı sağlayamadı.
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