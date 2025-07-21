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Marko Arnautovic'in yeni durağı: Kızılyıldız!

Kızılyıldız, Inter forması giyen Marko Arnautovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

calendar 21 Temmuz 2025 22:47 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2025 22:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Marko Arnautovic'in yeni durağı: Kızılyıldız!
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Sırbistan Ligi ekiplerinden Kızılyıldız, yeni sezon kadro çalışmaları kapsamında forvet transferini tamamladı.

Kızılyıldız, Inter forması giyen 36 yaşındaki Avusturyalı Marko Arnautovic'i resmen kadrosuna kattı.

Avusturyalı golcü, Sırp ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

BEŞİKTAŞ'TA İLGİLENMİŞTİ!

Beşiktaş'ta geçtiğimiz haftalarda Marko Arnautovic'i kadrosuna katmak için ilgilenmişti. Siyah-beyazlılar, Tammy Abraham transferi sonrasında bu ilgiden vazgeçti.

Inter'de geride kalan sezonda 28 maçta süre bulan 36 yaşındaki deneyimli golcü, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

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