Marko Arnautovic'in yeni durağı: Kızılyıldız!

Sırbistan Ligi ekiplerinden Kızılyıldız, yeni sezon kadro çalışmaları kapsamında forvet transferini tamamladı.
Kızılyıldız, Inter forması giyen 36 yaşındaki Avusturyalı Marko Arnautovic'i resmen kadrosuna kattı.
Avusturyalı golcü, Sırp ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.
BEŞİKTAŞ'TA İLGİLENMİŞTİ!
Beşiktaş'ta geçtiğimiz haftalarda Marko Arnautovic'i kadrosuna katmak için ilgilenmişti. Siyah-beyazlılar, Tammy Abraham transferi sonrasında bu ilgiden vazgeçti.
Inter'de geride kalan sezonda 28 maçta süre bulan 36 yaşındaki deneyimli golcü, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.
Kızılyıldız, Inter forması giyen 36 yaşındaki Avusturyalı Marko Arnautovic'i resmen kadrosuna kattı.
Avusturyalı golcü, Sırp ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.
BEŞİKTAŞ'TA İLGİLENMİŞTİ!
Beşiktaş'ta geçtiğimiz haftalarda Marko Arnautovic'i kadrosuna katmak için ilgilenmişti. Siyah-beyazlılar, Tammy Abraham transferi sonrasında bu ilgiden vazgeçti.
Inter'de geride kalan sezonda 28 maçta süre bulan 36 yaşındaki deneyimli golcü, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.