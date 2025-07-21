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Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Enzo Millot

Galatasaray, uzun süredir takip ettiği Enzo Millot için yeniden devreye girdi. 23 yaşındaki Fransız yıldız için menajeriyle görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılar, yüksek maaş teklif etti. Oyuncuya Borussia Dortmund da talip.

calendar 21 Temmuz 2025 19:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Enzo Millot
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Galatasaray, bir süredir radarında olan ve önceki sezonlarda da transfer girişiminde bulunduğu Enzo Millot için yeniden harekete geçti.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Almanya'dan Bild gazetesinin haberine göre, sarı-kırmızılı ekip, Fransız orta saha oyuncusunun menajeriyle görüşmelere başladı.


G.SARAY'DAN CAZİP TEKLİF

Haberde Galatasaray'ın oyuncuya cazip bir maaş önerdiği ve Millot'un bu teklife olumlu yaklaştığı kaydedildi.

SERBEST KALMA MADDESİ 20 MİLYON EURO

Transferin gerçekleşmesi için Galatasaray'ın 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki 20 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemesi gerekiyor.

DORTMUND DA TAKİPTE

Öte yandan Bundesliga devi Borussia Dortmund'un da Enzo Millot'u yakından takip ettiği ve transfer gelişmelerini izlediği ifade ediliyor.

3 YILLIK KONTRATI VAR

23 yaşındaki orta saha oyuncusunun Alman ekibi Stuttgart ile 3 yıllık kontratı bulunuyor.

SEZON PERFORMANSI

Stuttgart'ta geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Millot, 12 gol attı ve 8 asist yaptı.

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