Menajerler, Roma formasını giyen Mısır asıllı İtalyan kanat oyuncusu Stephan El Shaarawy'yi Trabzonspor'a önerdi.
32 yaşında 1.79 boyundaki deneyimli sol kanat, 2021 yılından bu yana Roma'da forma giyiyor.
Başkent ekibiyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan El Shaarawy, Milan, Monaco ve Genoa gibi takımların formalarını da giydi.
Piyasa değeri 3,5 milyon euro olarak gösterilen Mısır asıllı İtalyan yıldız, geride kalan sezon Roma'da 31 Serie A maçına çıktı, 3 gol 5 asistlik performans sergiledi.
İtalya Milli Takımı'nı tercih eden ve 32 karşılaşmaya çıkan El Shaarawy, 7 gol kaydetti.
32 yaşında 1.79 boyundaki deneyimli sol kanat, 2021 yılından bu yana Roma'da forma giyiyor.
Başkent ekibiyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan El Shaarawy, Milan, Monaco ve Genoa gibi takımların formalarını da giydi.
Piyasa değeri 3,5 milyon euro olarak gösterilen Mısır asıllı İtalyan yıldız, geride kalan sezon Roma'da 31 Serie A maçına çıktı, 3 gol 5 asistlik performans sergiledi.
İtalya Milli Takımı'nı tercih eden ve 32 karşılaşmaya çıkan El Shaarawy, 7 gol kaydetti.