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Dzeko'dan Fiorentina'ya, merhaba golü!

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Serie A ekibi Fiorentina'ya transfer olan Edin Dzeko, yeni takımındaki ilk maçında fileleri havalandırmayı başardı.

calendar 21 Temmuz 2025 00:35 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2025 00:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Dzeko'dan Fiorentina'ya, merhaba golü!
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Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Serie A ekibi Fiorentina'ya transfer olan Edin Dzeko, yeni takımındaki ilk maçında fileleri havalandırmayı başardı.

İLK MAÇ İLK GOL

Tecrübeli golcü, Fiorentina formasıyla sahaya çıktığı ilk karşılaşmada klasını konuşturdu ve taraftarına golle merhaba dedi. 39 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla attığı 21 golle takımının en skorer isimlerinden olmuştu.


OLUMLU SİNYALLER VERDİ

Fiorentina'nın sezon öncesi hazırlık maçında sahneye çıkan Boşnak yıldız, gösterdiği performansla teknik heyetin güvenini boşa çıkarmadı. Dzeko'nun kısa sürede takıma uyum sağlaması, yeni sezonda Fiorentina'nın hücum hattında önemli bir rol üstleneceğinin sinyallerini verdi.

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